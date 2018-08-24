Банк России рассчитывает получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости». По данным издания, ЦБ хотел бы имел возможность блокировать несколько видов сайтов, прежде всего интернет-ресурсы, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение, а также сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Предполагается, что право блокировать получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина либо кто-то из её заместителей. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.
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