Так называемые интернет-тролли из России пытаются разжигать конфликты в американском обществе, считают учёные из США
По их мнению, с целью усилить разногласия, авторы публикаций одновременно поддерживают противоположные точки зрения по острым вопросам. К такому выводу пришли специалисты Университета Джорджа Вашингтона, изучив сообщения в Твиттере за и против прививок. В исследовательской группе убеждены, что публикации о вакцинации в сети микроблогов были частью масштабной кампании по сеянию раздора в американском обществе. Учёные считают, что прививки были только одной из тем, пишет газета Гардиан.
Комментарии4
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serhio_25__ 24 августа 2018 | 04:15
""По их мнению, с целью усилить разногласия, авторы публикаций одновременно поддерживают противоположные точки зрения по острым вопросам. "" - точка зрения должна быть только одна.
""изучив сообщения в Твиттере за и против прививок"" - что??? Серьезно??? Вот как комментировать этот бред?
Одна страна, одна точка зрения, одна прививка.
rabin_tagor 24 августа 2018 | 04:22
serhio_25__: а что, обязательно надо комментировать? По работе? Сочувствую. Тяжелая работа.
prade 24 августа 2018 | 04:26
serhio_25__: Разные точки зрения бывают у простых людей. Кремлевская же фабрика лжи просто сеет раздор и ненависть между людьми.
mk_portrait 24 августа 2018 | 04:39
serhio_25__:
Это не бред, это то чем занимается сейчас КГБ, да и всё время наверно этим занималось - максимальо навредить врагу. Понятное дело, что враги все кто не подчинается КГБ.