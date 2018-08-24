Санкции США против России в связи с делом Скрипалей вступят в силу ориентировочно 27 августа, сообщили в Госдепартаменте. Соответствующие слова представителя ведомства приводит агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Соединённые штаты планируют на этой неделе ввести в отношении Москвы новые санкции, которые, в частности, предусматривают запрет на продажу России продукции двойного назначения. Меры связаны с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ и его дочери, Вашингтон считает, что российские власти использовали химическое или биологическое оружие против собственных граждан. В Москве обвинения отвергают.