Американку, обвиняемую в передаче прессе секретного отчёта о российских хакерах, приговорили к 5 годам тюрьмы
Американку, обвиняемую в передаче прессе секретного отчёта о российских хакерах, приговорили к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы. Реалити Виннер, которая работала с одним из подрядчиков Агентства национальной безопасности США, признали виновной в разглашении секретной информации, сообщает The New York Times. Виннер провела под стражей около года. Она признала вину. В документе, который американка передала журналистам говорилось, что хакеры связанные с Россией устроили кибератаку на производителя систем электронного голосования за несколько дней до выборов президента США. В качестве заказчика фигурировало ГРУ.
Комментарии3
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indeezjoe 24 августа 2018 | 02:10
Ха-ха-ха... Дамочка явно поторопилась - этот фейк еще был слишком сырой и недоделанный - не зря теперь у АНБ такая головная боль с доказательствами...
А не лезь поперед батьки...
;-))
zemljanka 24 августа 2018 | 02:44
Сочувставие.
Храбрый человек.
serhio_25__ 24 августа 2018 | 03:09
zemljanka: Так ты выйди к американскому посольству с требованием ее освободить. Или твое сочувствие только на интернет распространяется?