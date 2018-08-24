Американку, обвиняемую в передаче прессе секретного отчёта о российских хакерах, приговорили к 5 годам тюрьмы

Американку, обвиняемую в передаче прессе секретного отчёта о российских хакерах, приговорили к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы. Реалити Виннер, которая работала с одним из подрядчиков Агентства национальной безопасности США, признали виновной в разглашении секретной информации, сообщает The New York Times. Виннер провела под стражей около года. Она признала вину. В документе, который американка передала журналистам говорилось, что хакеры связанные с Россией устроили кибератаку на производителя систем электронного голосования за несколько дней до выборов президента США. В качестве заказчика фигурировало ГРУ.