В ЮАР, по некоторым данным, задержали российское судно с опасным грузом на борту
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, сухогруз Lada перевозил взрывчатку и оружие. Судовладелец — компания «Траснфлот» сообщения об аресте судна не подтверждает, передаёт РИА Новости. В ситуации разбирается российское посольство в ЮАР.
Комментарии4
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pusin_patriot 24 августа 2018 | 01:17
Духовные скрепы на экспорт, недорого, спросить «Траснфлот» в рабочее время.
nepeanois 24 августа 2018 | 01:31
ярошенко и бут. но теперь с размахом
pusin_patriot 24 августа 2018 | 01:36
nepeanois: чего там делают с ярошенко?
old44 24 августа 2018 | 01:37
лада хоть заниженная и тюнинговая была ?