Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, утверждает пресс-служба кабинета министров
Там подтвердили, что в график главы правительства пришлось вносить изменения, сообщает агентство ТАСС. Характер и степень тяжести травмы не уточняется.
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал издания «Проект» сообщил, что премьер-миинстр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях, все они отменяются без объяснения причин.
Дмитрий Медведев уже пропадал на длительное время из поля зрения СМИ весной прошлого года. Тогда президент Владимир Путин сказал, что премьер заболел, а сам глава правительства это опроверг.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
harra 24 августа 2018 | 01:13
Язык потянул ? )))
ulagai 24 августа 2018 | 01:28
У димона тосканская болезнь души.Можно ли это считать спортом?
nestormihnenko 24 августа 2018 | 01:32
Главное, чтобы не травма головы.
anji70 24 августа 2018 | 01:34
И сказала жена: «Ну да, ну да...
Ты же, сука, у нас спортсмен...
Только я звонила туда, туда
Ты два года не ходишь в бассейн. (с).
viktorova 24 августа 2018 | 01:35
Воланчиком руку сломали?
salut__521 24 августа 2018 | 01:38
Спортсмэнчик ушибся о воланчик...