Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, утверждает пресс-служба кабинета министров

Там подтвердили, что в график главы правительства пришлось вносить изменения, сообщает агентство ТАСС. Характер и степень тяжести травмы не уточняется.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал издания «Проект» сообщил, что премьер-миинстр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях, все они отменяются без объяснения причин.

Дмитрий Медведев уже пропадал на длительное время из поля зрения СМИ весной прошлого года. Тогда президент Владимир Путин сказал, что премьер заболел, а сам глава правительства это опроверг.