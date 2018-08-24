Российские банки и госкомпании могут стать целью новых санкций США если Москва будет вмешиваться в предстоящие выборы
Российские банки и госкомпании могут стать целью новых санкций США если Москва будет вмешиваться в предстоящие американские выборы. Об этом агентству Блумберг рассказал сенатор Крис Ван Холлен, один из авторов соответствующего законопроекта. Он уточнил, что речь идёт о сдерживании. По мнению сенатора, если в России оценят ущерб от ограничений, то, возможно, не захотят вмешиваться в выборы в Конгресс, которые должны пройти осенью. Вскоре после заявления Ван Холлена о том, что санкции могут затронуть банки, на бирже началось резкое снижение стоимости акций Сбербанка. Об этом пишет РБК. Общее снижение с начала торгов достигло почти 5%.
Комментарии2
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pusin_patriot 24 августа 2018 | 01:24
Макрософт уже закинул информацию и попытке вмешательства прямо обвинив в них российскую сторону, прямым текстом и прямые обвинения.
Позднее, вчера, "Хакеры попытались взломать базу данных избирателей Национального комитета Демократической партии США. Об этом в среду, 22 августа, сообщило агентство Associated Press." ... "новость о попытке взлома базы данных избирателей Демпартии появилась на следующий день после сообщения компании Microsoft"
Итого по тексту этой новости эта дорожка упирается в перекрытие бакса для банков, и кирпичики уже складываются. Причем неважно кто там на самом деле и что, это предмет отдельного разговора, важно, что они уже выстраивают и укладывают эту дорожку к этому решению.
navsegda 24 августа 2018 | 01:24
Это как козла попросить не вмешиваться в капусту , конечно полезут кремлеботы , мелкие пакости это их сущность