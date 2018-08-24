Российские банки и госкомпании могут стать целью новых санкций США если Москва будет вмешиваться в предстоящие выборы

Российские банки и госкомпании могут стать целью новых санкций США если Москва будет вмешиваться в предстоящие американские выборы. Об этом агентству Блумберг рассказал сенатор Крис Ван Холлен, один из авторов соответствующего законопроекта. Он уточнил, что речь идёт о сдерживании. По мнению сенатора, если в России оценят ущерб от ограничений, то, возможно, не захотят вмешиваться в выборы в Конгресс, которые должны пройти осенью. Вскоре после заявления Ван Холлена о том, что санкции могут затронуть банки, на бирже началось резкое снижение стоимости акций Сбербанка. Об этом пишет РБК. Общее снижение с начала торгов достигло почти 5%.