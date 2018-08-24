В центре Москвы произошло вооружённое нападение на полицейских

В четверг вечером в переулке Сивцев Вражек мужчина стал стрелять по силовикам из травматического пистолета. Один полицейский был ранен в ногу. Нападавшего ранили ответным огнём, по сведениям источников информационных агентств, позднее он скончался в реанимации. По некоторым данным, уже установлена личность стрелявшего. Источник Интерфакса сообщил, что это 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах заверил, что нападение в Москве никак не связано с недавней атакой на силовиков в Чечне.