В центре Москвы произошло вооружённое нападение на полицейских
В четверг вечером в переулке Сивцев Вражек мужчина стал стрелять по силовикам из травматического пистолета. Один полицейский был ранен в ногу. Нападавшего ранили ответным огнём, по сведениям источников информационных агентств, позднее он скончался в реанимации. По некоторым данным, уже установлена личность стрелявшего. Источник Интерфакса сообщил, что это 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах заверил, что нападение в Москве никак не связано с недавней атакой на силовиков в Чечне.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
captainobvious 24 августа 2018 | 01:13
история не знает случаев, чтобы премия Дарвина не нашли таки своего лауреата )))
petrovich_spb 24 августа 2018 | 01:42
Судя по фамилии и региону, парень не пьющий, но "конкретно дунул". А вот, со стороны полицаев, ответка боевыми на травмат... Не комильфо.