«Уфа» уступила на выезде «Рейнджерс» в матче раунда плей-офф

Футболисты «Уфы» на выезде уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в четверг в Глазго на «Айброксе», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил 41-й минуте Коннор Голдсон. Ответный матч пройдет в Уфе на поле стадиона «Нефтяник» в следующий четверг, 30 августа, передает a href=http://ria.ru/>РИА «Новости».