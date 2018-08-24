Сквер имени Бориса Немцова откроют сегодня в Вильнюсе
В официальной церемонии примут участие родные, друзья убитого политика и власти Литвы.
В честь Бориса Немцова назван сквер перед российским посольством. Решение принял совет самоуправления Вильнюса. Сделано это в знак уважения не только к конкретному человеку, который стал символом современного демократического движения и сопротивления, но и в качестве благодарности всем демократам России и жителям Москвы, кто 13 января 1991 года вышел на улицы поддержать Литву. Об этом сказал мэр Вильнюса. В сквере есть роща и пруд, растут березы, а вскоре появятся именные скамейки. Как рассказала в интервью «Эху» дочь убитого политика Жанна Немцова, очень важно, что на открытие сквера приедет делегация движения «Солидарность», в том числе Надежда Митюшкина – лауреат премии имени Бориса Немцова, которая многое делает для сохранения мемориала политика на Большом Москворецком мосту. В официальной церемонии примет участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
В феврале именем Бориса Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.
Комментарии10
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traxau_okurka 24 августа 2018 | 00:12
Ахахаха)))) Троллинг ваты 100 левел))))))))
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 00:20
Когда-нибудь (довольно скоро) и в России назовут мост именем Бориса Немцова.
В общем-то его и сейчас так называют - Мост Немцова, просто это название будет закреплено официально.
А также и в других городах появятся объекты, названные именем Немцова.
Великий был человек.
neon001 24 августа 2018 | 00:37
mikhail_spb_: а улица имени распятого мальчика будет в москве?? ответочка срочно нужна
antimalin 24 августа 2018 | 00:48
mikhail_spb_: Когда-нибудь (довольно скоро) и в России назовут мост именем Бориса Немцова.
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И не надейся.
Тщетные мечты.
Немцов был врагом России.
Сначала был патриотом, а потом в госдеповскую подхалимку-шестерку "чего изволите" выродился.
Ума была палата, но скурвился и продался за 30 шекелей.
Стал другом пещерных заокеанских русофобов.
Генетика сказалась.
nns33 24 августа 2018 | 00:49
mikhail_spb_: Молодцы и литовские политики,и граждане Литвы. Спасибо им за уважение и память о достойном человеке Б. Немцове. Настанет время и в России будут в память о нём названы улицы и мосты,площади и универы.....
vlad_sabbath 24 августа 2018 | 00:25
Вечная светлая память Борису Ефимовичу Немцову.
antimalin 24 августа 2018 | 01:03
vlad_sabbath: Но пока ничего хорошего от государственной деятельности Немцова не припомню.
///////
Вы не правы.
Есть одно хорошее от него.
Он пересадил всех чиновников с Мерседесов и пр. западных авто на "Волги".
Истинная правда))
Да, поддерживаю.
Светлая память.
Хороший был человек когда-то, но скурвился этот провинциал.
Крыша у него поехала после назначения его 1-м вице-премьером при Ельцине.
Зазвездил.
И тем самым определил свою короткую судьбу.
master_superanalitik 24 августа 2018 | 00:26
Что касается Немцова, то о мертвых или ничего или хорошо. Но пока ничего хорошего от государственной деятельности Немцова не припомню, кроме того, что он был карточным шулером.
antimalin 24 августа 2018 | 00:56
master_superanalitik: Но пока ничего хорошего от государственной деятельности Немцова не припомню.
///////
Вы не правы.
Есть одно хорошее от него.
Он пересадил всех чиновников с Мерседесов и пр. западных авто на "Волги".
Истинная правда))
glotov 24 августа 2018 | 00:29
Сквер называют именем скверны.