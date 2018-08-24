Сквер имени Бориса Немцова откроют сегодня в Вильнюсе

В официальной церемонии примут участие родные, друзья убитого политика и власти Литвы.

В честь Бориса Немцова назван сквер перед российским посольством. Решение принял совет самоуправления Вильнюса. Сделано это в знак уважения не только к конкретному человеку, который стал символом современного демократического движения и сопротивления, но и в качестве благодарности всем демократам России и жителям Москвы, кто 13 января 1991 года вышел на улицы поддержать Литву. Об этом сказал мэр Вильнюса. В сквере есть роща и пруд, растут березы, а вскоре появятся именные скамейки. Как рассказала в интервью «Эху» дочь убитого политика Жанна Немцова, очень важно, что на открытие сквера приедет делегация движения «Солидарность», в том числе Надежда Митюшкина – лауреат премии имени Бориса Немцова, которая многое делает для сохранения мемориала политика на Большом Москворецком мосту. В официальной церемонии примет участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В феврале именем Бориса Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.