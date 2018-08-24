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00:00, 24 августа 2018

Госсекретарь США Майк Помпео говорил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым об освобождении Олега Сенцова

Телефонный разговор с Лавровым состоялся в четверг по инициативе американской стороны. Госсекретарь отметил обеспокоенность США относительно здоровья Сенцова, а  также призвал Россию немедленно освободить его и других украинских политзаключенных, — об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Голодовка Олега Сенцова продолжается уже больше трех месяцев, он требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Комментарии

7

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shplint_6 24 августа 2018 | 00:16

Цирк с Сенцовым это наше шоу. Больше ни у кого нет такого "бессмертного" голодающего.

sir_sar 24 августа 2018 | 00:32

shplint_6: Только в России есть СМИ, которые сидят на гос. финансировании и которые открыто поддерживают террориста.

antimalin 24 августа 2018 | 00:32

Через очередные 3 месяца с хвостиком.
Шел 200-ый день голодовки Сенцова.
Он пожаловался посетившей его Зое Световой на свое 99-ое предкритичное состояние "скоро умру".

glotov 24 августа 2018 | 00:41

antimalin: Похоже он не просто целыми днями голодает, а целых три раза в сутки: между завтраком, обедом, и ужином.

socialism 24 августа 2018 | 00:20

...говорил об освобождлении Сенцова...
=============
А Лавров говорил о прекращении издеватешьств над Марией Бутиной, о её освобождении и, об освобождении Ярошенко. Это для большинства россиян важнее. Понятно, что у пятой колонны иные интересы. Поддакивают любому гласу из Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
Эхо оттуда.

master_superanalitik 24 августа 2018 | 00:23


Госсекретарь США Майк Помпео не имеет право вмешиваться во внутренние дела России. Иначе это будет последний телефонный разговор Помпео. Но с другой стороны почему бы не обменять Сенцова на узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые безвинно сидят в американских тюрьмах.

eyjafjallajoekull 24 августа 2018 | 00:35

Великолепна сама по себе как сама трактовка новости, так и вылезший здесь тролль. Это должно быть в ведении психиатров, а не политологов. Упоминание того, что американская сторона позвонила первой, говорит о российском комплексе "мачо" и, одновременно о внутренней слабости и тревожной мнительности, требующей самоутверждения-сильные люди никогда таким не занимаются. Если вы посмотрите американские новости, например или французские вы никогда такого не услышите. Что касается комментария тролля, который немедленно первым вылез на этой новости, то это говорит только о том, что за последние двадцать лет социально-близкими стали самый "отстой" и маргиналы, которые в прежние годы ждали в замызганных пивных, когда освободится недопитая, заляпанная жирными от воблы пальцами кружка теплого вонючего пива, чтобы допить остатки.

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