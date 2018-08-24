Госсекретарь США Майк Помпео говорил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым об освобождении Олега Сенцова

Телефонный разговор с Лавровым состоялся в четверг по инициативе американской стороны. Госсекретарь отметил обеспокоенность США относительно здоровья Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить его и других украинских политзаключенных, — об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Голодовка Олега Сенцова продолжается уже больше трех месяцев, он требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.