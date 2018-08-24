Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
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Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии5
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 00:12
Если всё народонаселение стало ещё более хуже питаться, то и нацгвардейцы должны двигаться в том же направлении.
Хватит откармливать их!
pusin_patriot 24 августа 2018 | 00:46
mikhail_spb_: Население питается хуже, потому что деньги экономит уже на еде.
Националисты же питаются хуже, потому что их обворовывает начальство.
Хотя посыл от Навального правильный. Скандалов и видосиков по поводу их отвратительной жрачки было уже предостаточно, теперь каждый раз при каких-то перебоях они будут знать кто своровал у них еду.
oneoretwo 24 августа 2018 | 00:19
...а что, разве кто-то отменял распил бюджета ?...
master_superanalitik 24 августа 2018 | 00:19
Наши гвардейцы Путина ничуть не хуже гвардейцев кардинала. А потому имеют право на хорошее и дорогое питание, которое стоит в 2-3 раза дороже обычного питания. ЧТД. А хороший гвардеец - это сытый гвардеец.
sergei_tn 24 августа 2018 | 00:55
Без откатов, это как-то не по русски будет.