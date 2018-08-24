Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»
Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета». Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.
Новое видео пыток заключенных в Ярославской колонии показывает, что избиения были закономерны и о них знало тюремное начальство, рассказала «Эху Москвы» автор публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.
Ольга Боброва сказала, что после обнародования видео в «Новой газете» должны быть возбуждено новые дела против тюремщиков.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 00:16
Скорее всего, вертухайское начальство не просто знало, но и приказывало избивать заключённых.
Может, даже перчаточки для этого выдавало белые и чёрные.
master_superanalitik 24 августа 2018 | 00:17
Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»
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Я сотрудников ярославской колонии не осуждаю, так как в самой демократической стране мира США пытки такого рода узаконены. Там еще и не такое вытворяют. Например льют воду на лицо заключенного, покрытого тряпкой, а что вытворяют американские извращенцы с заключенными об этом лучше умолчать. Поэтому наши сотрудники колонии по сравнению с американскими ни в чем не виноваты.
eyjafjallajoekull 24 августа 2018 | 01:20
master_superanalitik: Собственно троллю с такой дебильной фотографией даже неприлично отвечать. Но снизойду: тролль говорит о Гуантанамо, тюрьме где содержатся махровые, доказанные террористы, за которых ни одна приличная страна не замолвила слова. Это не американская тюрьма, так как она экстерриториальна, в связи с тем что на территории США пытки не запрещены. Поливание водой, по сравнению с тем, что происходит в российских тюрьмах это детская игра в крысу. Кстати, водой уже давно никого не поливают, так как после выступлений американских СМИ и в Гуантанамо показания (кстати о предстоящих терактах) ни из кого не выбивают.
pusin_patriot 24 августа 2018 | 00:42
Потом идёт человек по городу, достает ствол и начинает палить в полицейских.
Ну неадекват, говорит общество.
eyjafjallajoekull 24 августа 2018 | 01:11
Я так понимаю, что и шпицрутены, о которых писали де Кюстэн и Толстой скоро вернутся? Интересно сравнить с теми "пытками", которым якобы подвергается Ms. Бутина в американской тюрьме.