Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета». Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.

Новое видео пыток заключенных в Ярославской колонии показывает, что избиения были закономерны и о них знало тюремное начальство, рассказала «Эху Москвы» автор публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.

Ольга Боброва сказала, что после обнародования видео в «Новой газете» должны быть возбуждено новые дела против тюремщиков.