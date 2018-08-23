Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»
Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.
После первой публикации видеозаписи с пытками руководство ФСИН заявило, что случай с Евгением Макаровым это исключение. Макаров – злостный нарушитель, и у сотрудников колонии просто сдали нервы.
Опубликованные «Новой Газетой» записи новых эпизодов пыток в Ярославской колонии были ранее обнаружены в ходе внутренней проверки, материалы направлены в компетентные органы, — об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ФСИН. Материалы были 14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сказали в пресс-службе.
Комментарии3
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djuga 23 августа 2018 | 23:21
Кто-то сомневался, что такое практикуют всегда и повсеместно? Если уж в обычном столичном отделении бьют, то что говорить об ИК в глубинке?
Наши силовики в своем большинстве давно уже берега и границы допустимого потеряли.
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 23:30
Пока чёртов гулаг не будет уничтожен, садисты-вертухаи будут продолжать пытать и бить заключённых.
oleg_andreevich 23 августа 2018 | 23:37
Просто это ещё одно исключение.