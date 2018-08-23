В суд передано дело о пытках задержанных в отделе полиции Петербурга

Обвиняемым продлен срок содержания под стражей.

Фигурантами уголовного дела стали 6 сотрудников отдела полиции номер 70. Возбуждено оно сразу по нескольким статьям, среди них: превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, служебный подлог, грабеж, незаконное приобретение и хранение наркотиков. Согласно материалам следствия, полицейские пытали задержанных с особой жестокостью. Силовики жгли им ноздри, выдавливали глаза, обливали кипятком по спине. В результате задержанного доставили в больницу с сильным ожогом. Среди обвиняемых замначальника отдела полиции и оперуполномоченные. Сейчас все они уже уволены из органов МВД. Под стражу суд их заключил год назад, сегодня было принято решение о продлении ареста. Фигуранты уголовного дела о пытках вину не признают.

Уголовное дело начнут рассматривать 30 августа.