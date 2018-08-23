В суд передано дело о пытках задержанных в отделе полиции Петербурга
Обвиняемым продлен срок содержания под стражей.
Фигурантами уголовного дела стали 6 сотрудников отдела полиции номер 70. Возбуждено оно сразу по нескольким статьям, среди них: превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, служебный подлог, грабеж, незаконное приобретение и хранение наркотиков. Согласно материалам следствия, полицейские пытали задержанных с особой жестокостью. Силовики жгли им ноздри, выдавливали глаза, обливали кипятком по спине. В результате задержанного доставили в больницу с сильным ожогом. Среди обвиняемых замначальника отдела полиции и оперуполномоченные. Сейчас все они уже уволены из органов МВД. Под стражу суд их заключил год назад, сегодня было принято решение о продлении ареста. Фигуранты уголовного дела о пытках вину не признают.
Уголовное дело начнут рассматривать 30 августа.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pyfrjvsqfldjrfn 23 августа 2018 | 23:12
Та вы шо!
zztop1960 23 августа 2018 | 23:23
А чо такое ? Этож все прошли https://www.youtube.com/watch?v=ngFaZCI_Nn4
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 23:27
Почти каждый день сообщают о случаях жестоких пыток мильтонами граждан.
Кого вообще набрали в органы-то?!
stalin_vsegda_zhiv 23 августа 2018 | 23:56
mikhail_spb_: //Кого вообще набрали в органы-то?!//
А кого либералы вырастили за 27 лет буржуазного капитализма, в котором национальной идеей стали деньги, тех и набрали.
satttana_perrrkele 23 августа 2018 | 23:36
Я, конечно возмущен и не поддерживаю, но можно, хотя бы фамилии тех, кого мучили?
Они мучали людей или муслимов, может вообще апхазов?
Убийство - это не всегда преступление. Если раздавили вшу, прихлопнули муху или таракана, так это и не плохо
sparky 23 августа 2018 | 23:51
ОПГ на гос.жаловании.