В центре Москвы оцеплено место нападения на полицейских в Сивцевом Вражке
Сейчас никого не пускают и не выпускают в Денежный переулок со стороны переулка Сивцев Вражек и не дают пройти в обратном направлении. Это касается как пешеходов, так и автомобильного транспорта, — сообщает ТАСС. Эксперты-криминалисты осматривают машины, припаркованные в зоне оцепления.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Мужчина, стрелявший в полицейских в центре Москвы, скончался. Он был тяжело ранен в голову, врачам спасти его не удалось, — об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Личность нападавшего установлена. Это 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев, — уточнил источник агентства.
Напмоню, мужчина начал стрелять по двум полицейским из полка по охране дипломатических представительств. Это произошло возле дома 43 в Сивцевом Вражке.
Один полицейский был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает. Ответными выстрелами был тяжело ранен нападавший.
Точной информации о цели нападения пока нет. Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает, что Кунашев хотел табельным оружием полицейского. Другой источник заявил агентству, что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции».
Комментарии6
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plank1957 23 августа 2018 | 23:08
А не замазывают ли улики?
gordy 23 августа 2018 | 23:10
"Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции»."
Начитался Вконтакте?
j_partizan 23 августа 2018 | 23:09
Вопросов к полиции нет.
plank1957 23 августа 2018 | 23:24
j_partizan:
А должны бы быть.
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 23:24
Нужно уметь не только выхватывать револьвер быстрее, чем противник, но и стрелять метко.
viktorova 23 августа 2018 | 23:45
/Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции»./
/ Кунашев хотел табельным оружием полицейского. /
Прям любовная история...