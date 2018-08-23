В центре Москвы оцеплено место нападения на полицейских в Сивцевом Вражке

Сейчас никого не пускают и не выпускают в Денежный переулок со стороны переулка Сивцев Вражек и не дают пройти в обратном направлении. Это касается как пешеходов, так и автомобильного транспорта, — сообщает ТАСС. Эксперты-криминалисты осматривают машины, припаркованные в зоне оцепления.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Мужчина, стрелявший в полицейских в центре Москвы, скончался. Он был тяжело ранен в голову, врачам спасти его не удалось, — об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Личность нападавшего установлена. Это 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев, — уточнил источник агентства.

Напмоню, мужчина начал стрелять по двум полицейским из полка по охране дипломатических представительств. Это произошло возле дома 43 в Сивцевом Вражке.

Один полицейский был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает. Ответными выстрелами был тяжело ранен нападавший.

Точной информации о цели нападения пока нет. Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает, что Кунашев хотел табельным оружием полицейского. Другой источник заявил агентству, что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции».