Писателя Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Он написал в Фейсбуке, что его задержали на границе, так как с 26-го марта ему запрещен въезд на территорию этой страны, так как его присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям. Прилепин ехал в республику для участия в книжном вечере в народной библиотеке в городе Баня-Лука.

Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с этим инцидентом и обратилось за разъяснениями в МИД республики.