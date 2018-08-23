Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую обл.
Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом стало известно журналистам.
Предложенный вариант пенсионной реформы является наихудшим, сказал в эфире «Эха Москвы» политик Дмитрий Гудков. Впрочем, Дмитрий Гудков добавил, что, по его мнению, пенсионная реформа для государства необходима.
Комментарии6
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sokal123 23 августа 2018 | 22:14
Какой добрый Диктатор - любит посмешить свой глупый народ.
putin_itogy 23 августа 2018 | 22:20
"Между тем на пресс-конференции в Сочи хозяин Кремля выглядел непреклонным: "Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные". "Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - добавил президент России".
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Не знаю, кому как, а мне хочется бить по этой "непреклонной" крысиной роже,
превращая её в мясное месиво, в полноценный фарш.
Долго, и до полного изнеможения.
Мразь, лишившая российских детей полноценного питания, которое было доступно ещё в "нулевых", сёмга свежайшая норвежская, доступная в то время даже бомжам..Сыры, Пармезаны, фрукты по бросовой цене, распродажи всевозможного и всего, по постоянно снижающимся ценам.
Мразь, жря в одиночестве, первоклассную пищу, включая и "санкционку" из Швейцарии,
кичится своей "непреклонностью".
Гнида, довольна, темм что ей в грязный волосах всегда в изобилии пища.
alex362 23 августа 2018 | 22:21
Господи, радость то какая!
Оказывается вождь дено и нощно думает о народе, и даже готов скостить двушечку с пенсионного возраста! Ну прямо лепота и благорастворение воздухов.
morganafata 23 августа 2018 | 22:22
Идеальный вариант "Я облажался, я ухожу, простите"
trans 23 августа 2018 | 22:23
Так и было задумано - направить в Госдуму самый жесткий вариант чтобы в случае чего слегка его смягчить. И сейчас дед Щукарь будет благодетель для ваты, красотень...
tks 23 августа 2018 | 22:25
Уволили чекиста на пенсию. Приходит он от большого ума в цирк на работу устраиваться.
- Вы кто?
- Я?! Подполковник госбезопасности!!
- ???! А почему вы сюда пришли?! Вы вообще, что умеете по нашей части??!
-А я на контрастах работать могу!!
- ???! То есть это как???!
-. Да очень просто! Сидит полный зал, и вдруг неожиданно на всех вываливается громадный чан с дерьмом!! ...и тут... я выхожу... весь в ослепительно белом!!!