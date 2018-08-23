Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую обл.

Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом стало известно журналистам.

Предложенный вариант пенсионной реформы является наихудшим, сказал в эфире «Эха Москвы» политик Дмитрий Гудков. Впрочем, Дмитрий Гудков добавил, что, по его мнению, пенсионная реформа для государства необходима.