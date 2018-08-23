«Новая газета» опубликовала второе видео с пытками в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала второе видео с пытками в ярославской ИК-1. Оно подтверждает, что сотрудники колонии систематически избивали и пытали заключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва.
«Запись, которая у нас появилась, доказывает, что это – система, это не только с Макаровым случалось», — сказала она.
О.Боброва отметила, что бывшие заключенные ярославской ИК-1 Иван Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров ранее писали именно о подобных пытках в их отношении, однако тогда их заявление признали не соответствующим действительности.
О.Боброва подчеркнула, что на опубликованном видео присутствуют не только сотрудники ИК-1, но также сотрудники ФСИН Ярославля.
Она выразила уверенность, что за публикацией видео последуют новые судебные дела в отношении фигурантов записи.
На опубликованном видео заснято, как сотрудники ФСИН гоняют заключенных по коридору, избивая их дубинками, руками и ногами. «Новая газета» и сотрудники фонда «Общественный вердикт» предполагают, что видео было записано в декабре 2016 года.
В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала первое видео с пытками в ярославской ИК-1. На нем сотрудники колонии избивали заключенного Е.Макарова.
Комментарии4
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traxau_okurka 23 августа 2018 | 22:05
Ген доброты, про который говорил путин, особо проявляется у вертухаев и ментов.
olenenok_zed 23 августа 2018 | 22:05
страна живодеров.
putin_itogy 23 августа 2018 | 22:08
Гитлеровцы путина тренируются, готовятся набивают руки, к массовым расстрелам недовольных граждан и "непатриотов".
Дело "прославленного" генерала НКВД Васи Блохина, живёт в поколениях чекистов,
под мудрым руководством нового Вождя, микро-Сталина, в ботиночках на 7см. и в костюмчиках ручного пошива Бриони..
zztop1960 23 августа 2018 | 22:26
Так жили деды , отцы и дети так будут жить , становится настоящими мужиками https://www.youtube.com/watch?v=ngFaZCI_Nn4