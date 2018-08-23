«Новая газета» опубликовала второе видео с пытками в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала второе видео с пытками в ярославской ИК-1. Оно подтверждает, что сотрудники колонии систематически избивали и пытали заключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва.

«Запись, которая у нас появилась, доказывает, что это – система, это не только с Макаровым случалось», — сказала она.

О.Боброва отметила, что бывшие заключенные ярославской ИК-1 Иван Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров ранее писали именно о подобных пытках в их отношении, однако тогда их заявление признали не соответствующим действительности.

О.Боброва подчеркнула, что на опубликованном видео присутствуют не только сотрудники ИК-1, но также сотрудники ФСИН Ярославля.

Она выразила уверенность, что за публикацией видео последуют новые судебные дела в отношении фигурантов записи.

На опубликованном видео заснято, как сотрудники ФСИН гоняют заключенных по коридору, избивая их дубинками, руками и ногами. «Новая газета» и сотрудники фонда «Общественный вердикт» предполагают, что видео было записано в декабре 2016 года.

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала первое видео с пытками в ярославской ИК-1. На нем сотрудники колонии избивали заключенного Е.Макарова.