В центре Москвы мужчина открыл стрельбу по двум полицейским из полка по охране дипломатических представительств
Нападение произошло возле дома 43 в Сивцевом Вражке. Об этом сообщает пресс-служба пресс-службе столичного управления МВД.
Один полицейский был ранен. Ответными выстрелами был тяжело ранен нападавший.
Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает, что личность нападавшего установлена, это 30-летний Ренат Кунашев", — сказал источник. Целью могло стать завладение табельным оружием полицейского.
Другой источник заявил «Интерфаксу», что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции.
Комментарии5
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traxau_okurka 23 августа 2018 | 22:02
Настоящий путинец!!!))))))))
tvitov66 23 августа 2018 | 22:17
traxau_okurka: жаль Хоркина не знает что мы не хуже США - еще больше бы гордилась Родиной вождя
tks 23 августа 2018 | 22:15
Хроники МордоРоссии.
Будни Мордорашек.
amebix 23 августа 2018 | 22:24
чувак переугарел немного
neyexo 23 августа 2018 | 22:29
Это отдельный полк по охране диппредставительств, они ничего не умеют
Конторка у них отдельная, калитка у ресторана Прага