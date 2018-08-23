В центре Москвы мужчина открыл стрельбу по двум полицейским из полка по охране дипломатических представительств

Нападение произошло возле дома 43 в Сивцевом Вражке. Об этом сообщает пресс-служба пресс-службе столичного управления МВД.

Один полицейский был ранен. Ответными выстрелами был тяжело ранен нападавший.

Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает, что личность нападавшего установлена, это 30-летний Ренат Кунашев", — сказал источник. Целью могло стать завладение табельным оружием полицейского.

Другой источник заявил «Интерфаксу», что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции.