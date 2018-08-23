Прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование второго дела о домогательствах со стороны актера Кевина Спейси
Как сообщает CNN, это произошло в Малибу два года назад. Спейси обвиняют в домогательствах по отношению к мужчине. На рассмотрении прокуратуры находится еще одно дело, в котором речь идет о событиях 92-го года, однако законы штата Калифорния не позволяют привлечь актера в ответственности из-за срока давности.
Кевина Спейси обвинили в домогательствах также несколько его коллег по сериалу «Карточный домик». Последний сезон сериала выйдет без участия актера.
Комментарии2
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vilingrad 23 августа 2018 | 21:42
А у нашей знаменитости Вовы пока приводов нет... что говорит о состоянии законности в РФ:)
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 21:44
Не, ну, реально - разве не ТУПЫЕ ?
Сами развели педерастов, сами легализовали, сами же судят, разводят и легализуют.
/то же самое и с игил (запр. в РФ) делают/
Клоуны. )))