Мэрия согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы
Однако продолжительность акции сократили вдвое – с 12-ти до 14-ти часов. Организаторы на эти условия согласились. Акция пройдет 2-го сентября на проспекте Академика Сахарова. Сейчас городские власти рассматривают еще три заявки на акции против пенсионной реформы, которые планируется также провести 2-го сентября.
Комментарии2
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ura_123 23 августа 2018 | 21:51
Акцию сократили с 12 до 14 часов )))) Кругом узбеки!
tks 23 августа 2018 | 22:18
Комуняки-штрейкбрехеры.