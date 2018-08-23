Мэрия согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы

Однако продолжительность акции сократили вдвое – с 12-ти до 14-ти часов. Организаторы на эти условия согласились. Акция пройдет 2-го сентября на проспекте Академика Сахарова. Сейчас городские власти рассматривают еще три заявки на акции против пенсионной реформы, которые планируется также провести 2-го сентября.