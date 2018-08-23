Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»

Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.

После первой публикации видеозаписи с пытками руководство ФСИН заявило, что случай с Евгением Макаровым это исключение. Макаров – злостный нарушитель, и у сотрудников колонии просто сдали нервы.