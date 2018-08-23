Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»
Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.
После первой публикации видеозаписи с пытками руководство ФСИН заявило, что случай с Евгением Макаровым это исключение. Макаров – злостный нарушитель, и у сотрудников колонии просто сдали нервы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
plank1957 23 августа 2018 | 21:38
Еще одно доказательство гнилости ФСИН, как структуры государства. Блин, хоть бы одного начальникам колонии посадили.
zztop1960 23 августа 2018 | 21:44
После смены власти в РФ , надо на пару лет оставить всех этих ментов , все законы , что путинцы напринимали , всех судей и прокуроров оставить и пусть запутинцы - портянки на себе испытают то что они делали с другими. Пусть их метелят , судят , охраняют их же силовики и судья
vladimirgornitsky 23 августа 2018 | 21:44
Самое ужасное, что это не какие-то озверевшие садисты. Обычные мужики, спокойные, разговаривают с юморком. Нормальный рабочий коллектив занят нормальной, привычной работой - бьют людей. Могли бы, сложись по-иному точно так же дружно лес валить или еще каким-то полезным делом заниматься. Но так вышло, что устроились работать палачами.
putin_itogy 23 августа 2018 | 21:49
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ.
Ничего нового.
rabin_tagor 23 августа 2018 | 21:56
putin_itogy: Ну, да, в айнзац команды не брали садистов и неуравновешенных людей.
Это была работа, просто такая работа.
Параллели очевидны, и вчерашний пост Бабченко не сказал ничего нового.
Нацизм-лайт, бьют, не специально не убивают. Все преданны лично... нац лидеру.
sasass 23 августа 2018 | 21:54
У НГ , видимо , свой в доску человек имеется в ФСИНе - вроде "Крота" ....