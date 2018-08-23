Мужчина обстрелял из травматического пистолета сотрудников полиции, охранявших посольство Камбоджи в Москве

Один полицейский ранен, — сообщает столичная пресс-служба МВД. После того, как мужчине сделали несколько предупреждений, он достал пистолет и открыл огонь. Ответными выстрелами его тяжело ранили.

Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает. Что, по предварительным данным, нападение совершил 25-летний уроженец Кавказа. Целью нападения могло стать завладение табельным оружием полицейского.

Другой источник заявил «Интерфаксу», что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских в центре Москвы — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции.