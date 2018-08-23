Мужчина обстрелял из травматического пистолета сотрудников полиции, охранявших посольство Камбоджи в Москве
Один полицейский ранен, — сообщает столичная пресс-служба МВД. После того, как мужчине сделали несколько предупреждений, он достал пистолет и открыл огонь. Ответными выстрелами его тяжело ранили.
Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает. Что, по предварительным данным, нападение совершил 25-летний уроженец Кавказа. Целью нападения могло стать завладение табельным оружием полицейского.
Другой источник заявил «Интерфаксу», что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских в центре Москвы — хулиганские. Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции.
Комментарии3
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plank1957 23 августа 2018 | 21:35
Мужчине сделали аж несколько предупреждений? Клянитесь чем угодно - не поверю!
novyrusich 23 августа 2018 | 21:35
Стрелявший был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции.
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Домогался их стало быть кавказец.
А что, возбудили его красивые молодые полицаи.
zztop1960 23 августа 2018 | 21:51
Эй , камбоджа ! Ты друг России ? . Да. Ну тогда получай ! У нас , в России, традиция , всех друзей делать врагами , на тебе маслину в лобешник , друган