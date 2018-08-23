Мособлсуд завтра рассмотрит иск депутата горсовета подмосковного Чехова об отмене муниципального фильтра

Московский областной суд завтра рассмотрит иск депутата городского совета подмосковного Чехова Николая Дижура, который выдвигался в качестве кандидата в губернаторы Подмосковья, но не был допущен к выборам. Н.Дижур требует отменить муниципальный фильтр на выборах. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Н.Дижур отметил, что сначала в обход закона, обязывающего назначить дату слушания по делу в течение трех дней после подачи заявления, он не получил никакого ответа на поданный в середине июля иск. Однако, по его словам, несколько дней назад на сайте Мособлсуда появилась запись, датированная июлем, об отложении дела.

«Мы повезли уточнения в суд 21-го августа, и в этот день мне на электронную почту приходит письмо, что слушания по делу назначены на 24 августа. Притом что в определении об отложении дела указано, что до 3 сентября мы должны были уточнить данные. Мы еще этого не сделали, то есть не выполнили предписания суда, однако слушания назначены на завтра на 15.00», — сказал он.

Н.Дижур усомнился, что его иск об отмене муниципального фильтра будет рассмотрен до выборов губернатора Подмосковья. Он подчеркнул, что завтра будет проведена «беседа», а не судебное заседание, поскольку у назначенного судьи, по его информации, ближайшие слушания состоятся в октябре, то есть после завершения избирательной кампании.

«Назначат слушания по делу в октябре, то есть избирательная кампания благополучно закончится, и само требование иска станет абсурдным», — заключил он.

Губернаторские выборы в России состоятся 9 сентября.