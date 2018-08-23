В Курске полиция задержала 16-летнего молодого человека в футболке с надписью «Навальный 2018»
Об этом он сам сообщил на «горячую линию» «ОВД-инфо». По словам молодого человека, полицейские велели ему выключить телефон, заявив, что задержанный не имеет права передавать данные об удостоверениях сотрудников правоохранительных органов третьим лицам. Силовики заявили, что везут задержанного в отдел для проверки личности. Сам молодой человек уверен, что его повезли в ОВД из-за того, что он вышел в общественное место в футболке с Навальным. Где именно произошло задержание, он не уточнил.
Комментарии16
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ura_123 23 августа 2018 | 21:12
Что же так власть какается от одного упоминания Навального?
Не держит старческий сфинктер,тут ботекс не вколешь)))
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 21:19
Уже 16 лет клоуну - а всё дурак-дураком.
Вот что значит из семьи алкоголиков, никакого воспитания, школу прогуливал, спортом, музыкой или искусствами и не думал заниматься, лишь алкоголь, наркота и мечта о сисяновских 300 евро за сходку дебилоидов.
Беда.
polikarpich 23 августа 2018 | 21:22
blinorozhiy_chmo: Ну, теперь многое прояснилось. Теперь нам всё о тебе известно. Сам ведь рассказал, никто не тянул за язык.
ura_123 23 августа 2018 | 22:02
blinorozhiy_chmo: Острый приступ самоидентификации?
danko1 23 августа 2018 | 21:14
Преступники-полицаи желают остаться тайными. Неужели им стыдно?
А сколько человек они задержали в майках с Путиным? Там улов побольше должен быть.
Как самим полицаям не мерзко в таком маразме участвовать?
polikarpich 23 августа 2018 | 21:27
danko1: А им премий хочется, званий, орденов и медалей за поимку особо опасных преступников, диверсантов и террористов.
Кому мерзко, там не служат. По крайней мере, в таком не участвуют.
polikarpich 23 августа 2018 | 21:19
Дурдом "Ромашка". Вернее, "Путирашка".
А что же они будут делать, если десятки и сотни "молодых человеков" будут ходить в футболках с Навальным?
oldcitizen 23 августа 2018 | 21:20
Характерно, что это произошло в Курске. Столица "Красного пояса" остаётся ею.
aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 21:24
Полицаи доблестно выполняли свою работу по защите воровской власти от её противников.
koltak76_ 23 августа 2018 | 21:28
Интересно, а за майку с надписью Конституция тоже будут задерживать?
polikarpich 23 августа 2018 | 21:35
koltak76_: За такое будут уничтожать на месте, как особо опасного террориста и экстремиста, судя по динамике развития всего этого маразма и беспредела.
pyfrjvsqfldjrfn 23 августа 2018 | 22:15
koltak76_: За цитаты из Конституции, за молчаливое держание в руках Конституции по административке уже сажали от 10 до 30 суток.
Сейчас уже за анекдоты дают реальный срок по уголовке.
sparky 23 августа 2018 | 21:38
koltak76_: И за майки без надписей тоже.
navsegda 23 августа 2018 | 21:29
Как в анекдоте , вышел человек на улицу с плакатом "Долой сволочь !" , ну менты его вяжут и волокут в машину , он им :
- Постойте , я же не написал кто сволочь
- Мы и без тебя знаем
putin_itogy 23 августа 2018 | 21:34
ФАШИСТЫ - КОГДА ВЕШАТЬ НАЧНЁТЕ,
СТУДЕНТОВ, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ - НАВАЛЬНИСТОВ...?
Падаль гебнявая - ССЫТЕ ТВАРИ !?
Говорят крысы загодя чувстствуют свою смерть.
И живут крысы жирно, но недолго, 2 года..
alex55 23 августа 2018 | 21:42
Чувак похоже не в тренде...Сейчас принято носить футболки с пацифистской тематикой, типа : "Порву за Путина", "Не смешите наши искандеры", "Можем повторить"... Ну или хиты прошлых сезонов: "Крымнаш", "Вежливые люди"...