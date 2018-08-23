Премьер-министр Медведев получил спортивную травму и не может проводить публичные мероприятия
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее ряд СМИ заметил, что премьер уже 9 дней не появляется на публике и не проводит встречи и совещания по графику. На одном из совещаний чиновники ждали Медведева полтора часа прежде, чем разойтись. В пресс-службе сказали, что никаких публичных мероприятий с участием премьера в ближайшее время не планируется.
Комментарии42
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krestianin_067rus Михаил Никитин 23 августа 2018 | 22:00
«Его пытали!!» :(((
kapkina 23 августа 2018 | 22:03
Премьер-министр Медведев получил спортивную травму ....на соревнованиях кто больше набухается
testmeter 23 августа 2018 | 22:16
Уточка клюнула в нос? Или подвернул ногу в своей любимой "спортивной" обуви на высоких каблуках?