Писателя Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину
Он написал в Фейсбуке, что его задержали на границе, так как с 26-го марта ему запрещен въезд на территорию этой страны, так как его присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям. Прилепин ехал в республику для участия в книжном вечере в народной библиотеке в городе Баня-Лука.
Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с этим инцидентом и обратилось за разъяснениями в МИД республики.
Комментарии39
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holic 23 августа 2018 | 21:07
А чьо он хотел?
Его забанил весь ЕС, Щтаты и Канада. В Украине его вообще арестуют лет на 8...
oldpartizan 23 августа 2018 | 21:17
долугандонился милок?
тебя моторыло с гиви заждались.
conscientia 23 августа 2018 | 21:59
oldpartizan: Да вот европейская толерантность и доброжелательность сработали: надо бы его посадить в моторола-лифт... А они всего лишь не пустили на свою территорию. И тут посольство РФ встало на дыбы: паччиму не пускают?! А паттаму, дорогие товарищи, что страна сама решает, кого ей впустить, а кого - нет. И объясняться ни перед кем не обязана.
kompricikos 23 августа 2018 | 22:11
conscientia: не знают они, что на вопрос- почему , ответ-по кочану- европейцы
vilingrad 23 августа 2018 | 21:39
holic: Надо было башку лысую отправить в Баня(Босния), а тушку- в Луку(Герцеговина). И все!
holic 23 августа 2018 | 21:43
vilingrad: Еще не вечер(с)
tour 23 августа 2018 | 21:53
holic:
Из Орлуши - "Пиар на крови":
"Русский писатель боролся за мир,
Скомкал бумажку, шагая в сортир,
Взрыв, попадание… нету сортира!
Эх, не видать ему «русского мира»…
kompricikos 23 августа 2018 | 22:07
holic: его в днр разоружили и выгнали сами так сказать ополченцы
agamasat 23 августа 2018 | 21:09
опять мид рф обеспокоен, что имперских отморозков не пускают в Европу?)
romka4488 23 августа 2018 | 21:59
agamasat: а ты чей отморозок будешь?
fig_vvam 23 августа 2018 | 21:09
Прилепин замечен в бандитизме на территории Украины. Поэтому его и не пускают в Боснию и Герцеговину.
Что тут непонятного? бандиты никому не нужны.
zztop1960 23 августа 2018 | 21:22
fig_vvam: Босняки , хорваты , хорошо помнят таких как Прилепин и Гиркин .Бойцов русских добровольческих отрядов, сражавшихся на стороне Войска Республики Сербской, после войны обвиняли в военных преступлениях, этнических чистках и наёмничестве. В частности, бывший майор армии боснийских мусульман Азиз Тафро летом 2014 года заявил, что Игорь Гиркин (Стрелков), во время войны в Боснии служивший в РДО-2 и получивший известность как командир сторонников ДНР в Славянске, был причастен к военным преступлениям в городах Вишеград, Фоча, Чайниче и Сараево. Добровольцев также обвиняли в контрабанде, этнических чистках и грабежах. По мнению политолога Али Кокнара, они были наёмниками и получали 200 немецких марок в месяц. Кокнар отмечал, что, тем не менее, ни один из русских добровольцев официально не был обвинён Гаагским трибуналом
supostat 23 августа 2018 | 21:11
Всё правильно. Гнать отовсюду этих носителей "русского мира". Сперва пусть создадут комфортное и свободное государство у себя дома, и только потом занимаются экспансией. Да потом и заниматься не придется - люди сами сюда потянутся.
romka4488 23 августа 2018 | 22:03
supostat: сперва нужно истребить россиянский либерализм.а потом создавать комфортное государство.
conscientia 23 августа 2018 | 22:35
romka4488: Ну, вот Моторыло истреблял с Гиви, истреблял,а потом оказалось, что они оба слишком много знают, и их самих истребили. Прилепин, мож, хотел заблаговременно в Европы смотаться, пока в лифт не усадили, а ему - облом-с...
Что касается комфортного для таких, как Вашество, государства, то надейтесь дальше... Авось,в РФ получится. Потому как такое же комфортное государство Гитлер пытался создать, но загнав в могилы миллионы людей, понял все же, что у него ничего не выйдет. Но Вам бы эти 13 лет при нем жилось комфортно...почти.
aallttoo 23 августа 2018 | 21:12
И не надо путриоту Прилипалову в эти самый гейропейские Боснии и герцеговины.
Пусть едет в скрепопоносный Мухосранск Зажопинсой губернии.
Там ему самое место
svetalana 23 августа 2018 | 21:13
"так как с 26-го марта ему запрещен въезд на территорию этой страны" и" Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с этим инцидентом и обратилось за разъяснениями в МИД республики."
Какие непонятливые-то! Ну, не хотят это быдло видеть у себя в гостях, 26 марта еще объяснили, а все не доходит до мозга!
morganafata 23 августа 2018 | 22:08
svetalana: Все правильно, кто к себе домой бандитов пустит.
kompricikos 23 августа 2018 | 22:35
svetalana: это объяснение не может мозг найти ,он давно потерян или вообще не было
nemez1 23 августа 2018 | 21:14
к сожалению, Германия пускает подонков к себе и даже открывает рабочие визы.
romka4488 23 августа 2018 | 22:06
nemez1: да да.и лечат этих подонков со свастиками из "навоза" и "айдара" и т.д.
fikus74 23 августа 2018 | 22:09
nemez1: видать якунин хорошо подсластил немецких герров, а захарка - голь перекатная для них
ura_123 23 августа 2018 | 21:14
Нехай шастить)))
zztop1960 23 августа 2018 | 21:14
Был я месяц назад в Боснии- Герцоговине. Знаю ситуацию . Дайте им покой , всякие представители " русского мира", они и так с трудом примерились с хорватами и сербами , а уроды , типа Прилепина хотят разрушить хрупкий мир
satttana_perrrkele 23 августа 2018 | 21:15
Захарчика -только лугандонь, если не хочет в Донецьке шмурдяк жрать.
Кстати, а чего эта паскуда не отдыкает в Крыме?
rusof_ob 23 августа 2018 | 21:19
Он так и не понял, что пидорасам не место среди геев, писатель, епта.
sklar39 23 августа 2018 | 21:21
Пинками под зад в Даунбассию!
zztop1960 23 августа 2018 | 21:34
sklar39: В Боснии - Герцеговине проживают хорваты ( католики) , босняки ( мусульмане) и сербы ( православные). Во время войны они нещадно метелили друг -друга , пока не примерились . Теперь в Боснии - Герцоговине правят по очереди , серб , босняк и хорват. Но Прилепину это видимо не по душе , решил маслица подкинуть в затухающий костёр , урод
aleksei123m 23 августа 2018 | 21:31
И это правильно!
Это только в рашенсюдей есть хороший и плохой сепаратизм. В остальном, цивилизованном мире это преступление.
busybackson 23 августа 2018 | 21:33
Ну, то есть, как бы он в этот раз не сильно переживает, я надеюсь... В Воронеж не пустят когда - вот зажужжит кое-где...
sbk 23 августа 2018 | 21:36
Этому только на Донбасс...
И то, только в том месте, где буряты с отпускниками границу пересекают.
sparky 23 августа 2018 | 21:40
Зачем им там лишний террорист?
asi 23 августа 2018 | 21:41
Этого упыря вообще не должны пускать в библиотеки и другие приличные места, что в мире, что в России.
irustir 23 августа 2018 | 21:43
Ой, как все сейчас обрадуются!
gригорьич 23 августа 2018 | 21:45
Угу. В Баня Луке своих провокаторов-четников мало. Молодцы, что погнали поганой метлой. Hvala i svaka čast!
goga_s 23 августа 2018 | 21:49
хорошая новость!
koshkaedu 23 августа 2018 | 21:59
Хорошо, что не пустили. В противном случае устроили бы ему баню в Бане-Луке.
А это противно. Правда, для международных отношений это как по барабану - не
велика птичка.
ly4_sveta 23 августа 2018 | 22:00
А нечего всякое бандитское отрепье поддерживать.
В Крым вон тоже много кого не пускают. То бандитом
обзовут, то экстремистом, то террористом. И ничего,
никакой обеспокоенности и глубокого сожаления.
bobiksdoh 23 августа 2018 | 22:10
А чего не луганию донечину?