Еще одну видеозапись пыток в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»
Материалы были получены от юристов фонда «Общественный вердикт». Предположительное время записи – декабрь 2016-го года. На видео четверых заключенных прогоняют сквозь строй тюремщиков, которые бьют из руками и дубинками. Затем осужденных уводят в дальнюю комнату. Один из сотрудников колонии говорит, что записывающее устройство там отключено.
После первой публикации видеозаписи с пытками руководство ФСИН заявило, что случай с Евгением Макаровым это исключение. Макаров – злостный нарушитель, и у сотрудников колонии просто сдали нервы.
Комментарии4
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cromwel 23 августа 2018 | 21:12
Что то менты стали кино увлекаться. Вот посадят такого за решетку и все орать будут что очередного режиссера посадили. А на западе сдуру не разобравшись еще и подписи в защиту пришлют
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 21:21
Еще одна? Такой же монтаж, как и первая?
dhtlbyf 23 августа 2018 | 21:16
Жены и дети. Посмотрите на Пап. твари
dwon 23 августа 2018 | 21:23
Кунгуров описывает эту систему в подробностях. У них это норма.