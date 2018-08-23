Неизвестный мужчина напал на полицейского возле посольства Камбоджи в Москве
Он открыл стрельбу из травматического пистолета. Полицейский ранен. Стрелявший убит, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Он открыл стрельбу из травматического пистолета. Полицейский ранен. Стрелявший убит, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии8
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sensei54 23 августа 2018 | 21:04
Кто-то, не помню фамилиё, убеждал, что мы сражаемся в Сирии для того, чтобы даиш не пришел в Россию.
nestor199 23 августа 2018 | 21:06
sensei54: А даиш пришел в Россию?
sensei54 23 августа 2018 | 21:12
nestor199: Хе-хе...Вам виднее.
gordy 23 августа 2018 | 21:24
Кхмер?
jetsam 23 августа 2018 | 21:04
опять как у посольства?
и замолчат сразу...
abuvgrobu 23 августа 2018 | 21:05
Очередной черномазый "мститель" ?..
agamasat 23 августа 2018 | 21:06
приказ был опять получен через соцсети?
anemon 23 августа 2018 | 21:35
Ой, забыла, как они называются, из-за которых Рамзан свой московский народ выводил, рохинья, кажется.