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20:32, 23 августа 2018

Активист Игорь Стенин получил политическое убежище в Литве

В России он был приговорен к 2-м годам лишения свободы из-за репоста в социальной сети ВКонтакте на тему войны на Украине. Об этом сообщает «Кавказский узел». Адвокаты Стенина ранее заявляли, что он был осужден за комментарий другого пользователя, появившийся под публикацией. Дело против Стенина сначала прекратили за отсутствием состава преступления, а затем, после жалобы Генпрокуратуры, вернули на пересмотр.
Стенин уехал из России вместе с женой и сыном, опасаясь давления на близких со стороны правоохранительных органов.

Комментарии

2

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abuvgrobu 23 августа 2018 | 20:44

Воздух чище стал, когда это существо, его подстилка и выродок свалили отсюда..

anemon 23 августа 2018 | 20:58

abuvgrobu: Ты зря себя существом, без которого воздух чище, себя не считаешь. Воздух станет чище, когда всю вашу конторку "интернет исследований" пригожинскую люстрируют на 100%, а ведь так и будет.

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