Полиция проводит обыски в доме бывшего президента Аргентины , которую обвиняют по нескольким уголовным делам...

Полиция проводит обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины де Киршнер, которую обвиняют по нескольким уголовным делам. Что именно полиция ищет у Киршнер, не уточняется. Накануне запрос на проведение обыска одобрила верховная палата аргентинского парламента. Сама экс-президент дала согласие на проведение обыска в рамках дела о взятках.

Кристину де Киршнер обвиняют в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центральном банке страны, а также в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 94-м году в аргентинском Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе.