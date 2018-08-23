Полиция проводит обыски в доме бывшего президента Аргентины , которую обвиняют по нескольким уголовным делам
Полиция проводит обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины де Киршнер, которую обвиняют по нескольким уголовным делам. Что именно полиция ищет у Киршнер, не уточняется. Накануне запрос на проведение обыска одобрила верховная палата аргентинского парламента. Сама экс-президент дала согласие на проведение обыска в рамках дела о взятках.
Кристину де Киршнер обвиняют в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центральном банке страны, а также в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 94-м году в аргентинском Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе.
Комментарии5
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tvitov66 23 августа 2018 | 20:42
В 2014г ПрезидентША Аргентины подарила Путину бандонеон для танго, наверно теперь у неё в доме ищут то, что наш нацЛидер подарил в ответ
patrikk_1 23 августа 2018 | 20:47
Полиция проводит обыски в доме бывшего президента Аргентины , которую обвиняют по нескольким уголовным делам...
Вот, прекрасная демократическая страна Аргентина, наряду с Ю.Кореей, Бразилией или Израилем, в которой происходит регулярная сменяемость власти, но это никак не помогает в борьбе с коррупцией.
fig_vvam 23 августа 2018 | 20:58
patrikk_1: как раз и помогает демократия в борьбе с коррупцией.
Именно поэтому обыск производят у партнерши Путина по танго.
Но вот когда у него будут производить неизвестно.
А партнерша его сядет.
danko1 23 августа 2018 | 20:50
tvitov66: В Кремле смеются над мелочевкой, за которую её преследуют.
И в то же время дрожат, зная, что за собственные преступления космических масштабов им отвечать всё равно придется.
cromwel 23 августа 2018 | 20:57
У нас и предтавить невозможно, что следственный комитет придет к Медведеву без команды папика и начнет обыск