Мэрия согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия и митинга против пенсионной реформ
Московская мэрия согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы. Однако продолжительность акции сократили вдвое – с 12-ти до 14-ти часов. Организаторы на эти условия согласились. Акция пройдет 2-го сентября на проспекте Академика Сахарова. Сейчас городские власти рассматривают еще три заявки на акции против пенсионной реформы, которые планируется также провести 2-го сентября.
Комментарии2
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sasass 23 августа 2018 | 20:47
Дурака валяют комуняки под видим митинга ...
cromwel 23 августа 2018 | 21:03
Ну тут я спокоен. Буратины прошагают организованным табуном с нужными плакатами и покорно удалятся во свояси. Друг Зю отчитается наверх что все под контролем и получит свои 3 серебреника.