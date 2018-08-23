Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничные украшения избирательных участков к выборам мэра
Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничные украшения избирательных участков к выборам мэра 9-го сентября. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные с сайта госзакупок. Это вдвое больше, чем на президентских выборах в марте, когда на оформление столичных участков потратили 50 миллионов рублей. На участках появятся растяжки с логотипом выборов, декоративные фигуры из воздушных шариков и указатели-навигаторы. В помещениях для голосования установят таблички «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы», с ними можно будет делать селфи.
Комментарии5
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rusof_ob 23 августа 2018 | 20:47
Буратина никогда не поймет, за чей счет банкет.
zztop1960 23 августа 2018 | 20:48
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа, в день подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, «который разделил Европу на сферы влияния». Провозглашён Европейским парламентом 2 апреля 2009 года. В дальнейшем, в начале июля 2009 года Парламентская ассамблея ОБСЕ на итоговом заседании в Вильнюсе большинством голосов одобрила резолюцию «Об объединении разрозненной Европы», которая осуждает тоталитарные режимы XX века — нацизм и сталинизм
sasass 23 августа 2018 | 20:53
Очень выгодное мероприятие - двух зайцев сразу ловят , распиливают день и крадут голоса...
doxerom 23 августа 2018 | 20:53
А почему эти козлы распоряжаются чужими деньгами. Это воровство.
cromwel 23 августа 2018 | 20:55
И ведь потянутся же дятлы на избирательные участки, думая что это выборы и от них что то зависит.