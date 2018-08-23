ФБК: Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
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Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза. Об этом сообщает ФБК, отмечая, что продукты закупаются у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Медведевым. Своим указом премьер сделал крымскую фирму «Мясокомбинат Дружба народов» эксклюзивным поставщиком Росгвардии. Ранее эта фирма принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, который заявлял, что мясокомбинат у него отобрали «структуры, близкие к руководству Российской Федерации». По данным ФБК, раньше капусту покупали по 14 рублей за килограмм, сейчас – почти по 47; лук – за 16, сейчас – больше, чем по 37 рублей. Общая сумма контрактов составила без малого 2,5 миллиардов рублей. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
Комментарии10
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andy575 23 августа 2018 | 20:37
А с какого хрена их вообще кормят бесплатно!? Они что,сироты или малоимущие?
edyunia 23 августа 2018 | 20:48
andy575: \\Они что,сироты или малоимущие?\\
Правильно, пушечное мясо должно кормить само себя.
plank1957 23 августа 2018 | 20:39
Вот на этой почве и прихворнул премьер.
llewella 23 августа 2018 | 20:41
"Мираторг" тоже из этих, медведевских.
vla7815 23 августа 2018 | 20:41
Даааа, онвамнедимон маленький, а хитрый ..................
andy575 23 августа 2018 | 21:00
vla7815: Да там Света видать всем заправляет,сейчас время такое в России,альфа-самок!
meteor1908 23 августа 2018 | 20:48
Скажите спасибо, что не в пять, и марш по шконкам: отбой!
sab171 23 августа 2018 | 21:00
и девятый день пошел а приближенного к руководству России все нет на заседаниях...
vor_on 23 августа 2018 | 21:01
пральна!..надо хорошо питаться, чтобы дубинками охаживать непослушный 86 % электорат ...одобряю
ura_123 23 августа 2018 | 21:03
Печальная история рассказанная в фильме " Броненосец Потёмкин" про червей в каше похоже нашла продолжение в 21 веке)))
Хозяин начал кормить своих псов просрочкой?
А ведь тогда полыхнуло...