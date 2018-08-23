Глава фракции «Яблока» в Заксобрании СПб: Открытие сквера Немцова в столице Литвы – большая честь для России

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе – большая честь для России. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Большая честь для моей страны, что именем государственного деятеля, сыгравшего большую роль в ее политической истории, называют сквер в столице соседнего государства. Я считаю, что это честь для страны, такие вещи сближают народы», — сказал он.

Б.Вишневский сообщил, что примет участие в церемонии открытия сквера и выступит на ней с речью.

Политик выразил надежду, что имя Б.Немцова будет увековечено и в России.

Завтра состоится церемония открытия сквера имени Б.Немцова в Вильнюсе. Городской совет принял решение о переименовании сквера в мае 2018 года.