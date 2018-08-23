Глава фракции «Яблока» в Заксобрании СПб: Открытие сквера Немцова в столице Литвы – большая честь для России
Открытие сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе – большая честь для России. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«Большая честь для моей страны, что именем государственного деятеля, сыгравшего большую роль в ее политической истории, называют сквер в столице соседнего государства. Я считаю, что это честь для страны, такие вещи сближают народы», — сказал он.
Б.Вишневский сообщил, что примет участие в церемонии открытия сквера и выступит на ней с речью.
Политик выразил надежду, что имя Б.Немцова будет увековечено и в России.
Завтра состоится церемония открытия сквера имени Б.Немцова в Вильнюсе. Городской совет принял решение о переименовании сквера в мае 2018 года.
Комментарии8
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blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 20:12
Бюджетному воришке, бездарному губернатору, плохо образованному бездарю и просто банальному бабнику-многоженцу - да, самое место устроить памятное место в грязном сквере, в котором мочутся по себя ночующие, опившиеся пива в дешевых пивнушках асоциальные личности.
;-D
estamp 23 августа 2018 | 20:12
Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил руководитель фракции «Яблоко» ...
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В т.ч. и поэтому у данной партии и рейтинг полпроцента. Партия неадекватов. Потому что честью для России это не считают даже те кто ставил памятник. Не говоря уж о большинстве жителей России.
И даже тут самый распоследний самизнаетекто не слезу умиления роняет, а троллингом восхищается.
rusof_ob 23 августа 2018 | 20:16
Более нелепого, чем сочетание в одном предложении слов " честь" и "росия", до этого поста не встречал.
parasuk_ 23 августа 2018 | 20:17
вишневский всегда был дураком :)
snikkersnepper 23 августа 2018 | 20:17
Если у Вишневского большая честь, пускай у себя дома прихожую в честь кого угодно переименовывает.
Каким боком Немцов к Вильнюсу вообще и к Зверинцу в частности? Хотя бы одного жителя города спросили, нужно ли ему это перименование? Не придурков вроде комсомольского активиста Линкявичюса, которые ради борьбы с "кремлевским режЫмом" на последнее г. изойдет, а обычных виленчан? Например тех, кто ходит по этому району (он удивительно красивый, но местами удивительно запущенный) и видит в двух шагах от этого сквера разваливающиеся хибары с удобствами на улице (фотографии показать?).
sasass 23 августа 2018 | 20:22
Для народа честь , а для власти месть...
lion64__2 23 августа 2018 | 20:28
Для "страны", где президентом бывшая валютная простите,утка и по совместительству агент КГБ, и в самом деле большая честь открыть "немцово-дурицкий сортир" для проведения сборищ российских либерастов и демшизы.
abuvgrobu 23 августа 2018 | 20:41
Вишневский, не трожь своими грязными липкими лапками и своим поганым языком Россию, ты и твоя возня к гней никакого отношения не имеете, а тем паче в связи с паскудным немцовым..