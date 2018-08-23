Стивен Сигал, имеющий гражданство РФ, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в  Электростали

Американский киноактер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в подмосковной Электростали. Основным видом деятельности он указал профессиональную и научную, — сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных «Спарк». В качестве дополнительной деятельности Сигал планирует заняться звукозаписью и изданием музыкальных произведений, а также развлечениями и зрелищами.

Актер получил российское гражданство в 2016-м году. В начале апреля он стал представителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.