Стивен Сигал, имеющий гражданство РФ, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Электростали
Американский киноактер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в подмосковной Электростали. Основным видом деятельности он указал профессиональную и научную, — сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных «Спарк». В качестве дополнительной деятельности Сигал планирует заняться звукозаписью и изданием музыкальных произведений, а также развлечениями и зрелищами.
Актер получил российское гражданство в 2016-м году. В начале апреля он стал представителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
Комментарии8
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tks 23 августа 2018 | 20:06
Мерзость.
compare 23 августа 2018 | 20:10
короче,будет в Электростали своим "петрушкой"...а по ночам,еще будет шить...
vor_on 23 августа 2018 | 20:15
в 90-х у актеришки тест на IQ показал какие-то проблемы, неужели поумнел к старости?
y20160414 23 августа 2018 | 20:22
Полез в Википедию и убедился, что ни одного фильма с «этим» я не видел.
seryj_wolk 23 августа 2018 | 20:25
Сигал резко усилит и без того ослабленные рфскую науку и культуру. :-)))
samkos 23 августа 2018 | 20:26
Ну, теперь экономика России попрёт...
sasass 23 августа 2018 | 20:27
Пиндос такой же прохвост , как и француз ...
rusof_ob 23 августа 2018 | 20:41
В семье не без урода, даже если семья американская. Да, портянки?