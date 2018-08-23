Прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование второго дела о домогательствах со стороны актера Кевина Спейси
Как сообщает CNN, это произошло в Малибу два года назад. Спейси обвиняют в домогательствах по отношению к мужчине. На рассмотрении прокуратуры находится еще одно дело, в котором речь идет о событиях 92-го года, однако законы штата Калифорния не позволяют привлечь актера в ответственности из-за срока давности.
Кевина Спейси обвинили в домогательствах также несколько его коллег по сериалу «Карточный домик». Последний сезон сериала выйдет без участия актера.
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