Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 2 года условно за публикацию комментария в социальной сети ВКонтакте...

Жительницу Санкт-Петербурга Ольгу Черничкину осудили на 2 года условно за публикацию комментария в социальной сети ВКонтакте. Как утверждает следствие, Черничкина побуждала убивать представителей народностей Кавказа и Средней Азии. Она была признана виновной в экстремизме, — сообщает «Медуза».