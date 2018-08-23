Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 2 года условно за публикацию комментария в социальной сети ВКонтакте
Жительницу Санкт-Петербурга Ольгу Черничкину осудили на 2 года условно за публикацию комментария в социальной сети ВКонтакте. Как утверждает следствие, Черничкина побуждала убивать представителей народностей Кавказа и Средней Азии. Она была признана виновной в экстремизме, — сообщает «Медуза».
Комментарии9
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tks 23 августа 2018 | 20:04
"Побуждала убивать" - интересно, чем именно побуждала?
compare 23 августа 2018 | 20:08
tks: поинтересуйтесь,поинтересуйтесь,и вам предъявят "нездоровый интерес"..)))
patrikk_1 23 августа 2018 | 20:23
Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 2 года условно за публикацию комментария в социальной сети ВКонтакте...
Готовая заместительница А.Навального по партии "Россия будущего".
b0rts0v 23 августа 2018 | 20:18
tks: холодным "буждением"..
tv_victim 23 августа 2018 | 20:11
Ну и поделом дуре!
pavelmistery 23 августа 2018 | 20:24
За подобное должна отвечать администрация группы, в которой девушка писала подобный комментарий. Максимум за такое - бан. Если администрация группы не пересекает нарушения, то её предупреждают уже администраторы социальной сети, а в следующий раз закрывают группу и блокируют аккаунт владельца. Если же администраторы соцсети не следят за порядком, тогда прокуратура дает предупреждение. Если же администрация соцсети продолжает игнорировать нарушения, то владельца могут арестовать и судить.
Вот так надо делать, а не придираться к каждому комментарию, коих триллиарды в соцсетях...
rusof_ob 23 августа 2018 | 20:26
Реально, дура. Побуждала бы убивть укоаинцев, дали бы героя расии.
sasass 23 августа 2018 | 20:37
Шашлыки жарили , наверное, у ее подъезда...
polikarpich 23 августа 2018 | 20:44
Тут таких побудителей-возбудителей вагон и маленькая тележка. Побуждают избивать и даже убивать буквально всех, кто "незапутина", независимо от национальности, гражданства и вероисповедания.
Я уж не говорю про постоянные упоминания "жидобандеровцев". Кто не понял, тот поймёт.
Есть и вовсе обратные случаи. Некоторые тут грозятся именно некоторыми "народами Кавказа" и тем, как они всем тут покажут кузькину мать. Это можно считать "разжиганием ненависти" или нет? И как мне поступать, видя подобный комментарий?