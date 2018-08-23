Басманный суд заочно арестовал двоих предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Бобиржона Махбубова и Сироджидина Мухтарова. Они объявлены в международный розыск. Их местонахождение не установлено.

Напомню, в апреле прошлого года произошел взрыв на перегоне метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». 15 человек погибли и больше 100 пострадали. По делу о причастности к теракту проходит около 2-х десятков человек, — сообщает ТАСС.