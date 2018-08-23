Премьер-министр Медведев получил спортивную травму и не может проводить публичные мероприятия

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее ряд СМИ заметил, что премьер уже 9 дней не появляется на публике и не проводит встречи и совещания по графику. На одном из совещаний чиновники ждали Медведева полтора часа прежде, чем разойтись. В пресс-службе сказали, что никаких публичных мероприятий с участием премьера в ближайшее время не планируется.