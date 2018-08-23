Премьер-министр Медведев получил спортивную травму и не может проводить публичные мероприятия
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее ряд СМИ заметил, что премьер уже 9 дней не появляется на публике и не проводит встречи и совещания по графику. На одном из совещаний чиновники ждали Медведева полтора часа прежде, чем разойтись. В пресс-службе сказали, что никаких публичных мероприятий с участием премьера в ближайшее время не планируется.
Комментарии61
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pravdatut 23 августа 2018 | 20:25
Может в Сочи греет животик???
kompricikos 23 августа 2018 | 20:47
pravdatut: face -м об tablе ударился
samkos 23 августа 2018 | 20:29
Объелся рябчиков и ананасов.
sasass 23 августа 2018 | 20:30
В настоящую опалу попал , что -то натворил не так...
rufat 23 августа 2018 | 20:31
бадминтон играл,или на айфоне играл?кто знает?
sbk 23 августа 2018 | 20:31
А если и вовсе не появится?
Что изменится в стране?
mustang 23 августа 2018 | 20:33
Затяжной обморок : от санкций или запой!!!
chaika_ 23 августа 2018 | 20:33
Прыгал на скакалке?
oleg_andreevich 23 августа 2018 | 20:35
Как это называть - зависит от персоны политика. Если Навального зеленкой облить, то в Кремле скажут, что это реакция общественности. А если Медведеву морду набить - то это спортивная травма.
eslichestno 23 августа 2018 | 20:36
Возможно, "белочка". Перепил и не опохмелился.
adl1964 23 августа 2018 | 20:42
Смех смехом, а утка то пригодилась.
croaker 23 августа 2018 | 20:45
Как пела Алла Пугачёва: "а ещё перепИла с перепёлками"
meteor1908 23 августа 2018 | 20:46
Бадминтон - травмоопасный вид спорта....
justlooking 23 августа 2018 | 20:53
Странно, ждали полтора часа. А позвонить им и сказать, что у премьера травма, было решительно некому?
jamba 23 августа 2018 | 20:56
Во гады, все таки попали в него воланчиком!?;))
doxerom 23 августа 2018 | 20:57
Надо же горе какое. Я вам тайну раскрою, даже если этот недомерок помрет, то никто и не заметит.
ts 23 августа 2018 | 20:58
Редко, но всё же бывают и на Эхе хорошие новости...
vserg 23 августа 2018 | 20:59
А кто тогда за него, пока болеет?
Вопрос не праздный: если ВВП внезапно склеит ласты, кто его заместит на должности вождя?
patlik 23 августа 2018 | 21:00
Дмитрий Анатольевич перенервничал и по старой русской традиции ушел в запой. Сейчас прокапают и все будет хорошо.
cromwel 23 августа 2018 | 21:00
Может мельдония ужрался и с воробьевых гор на лыжах рванул?