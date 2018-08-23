ФБК обвинил Росгвардию в коррупционной схеме закупок продовольствия
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) провел расследование, в рамках которого выявил коррупционную схему закупок продовольствия в Росгвардии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава ФБК политик Алексей Навальный.
Он отметил, что сотрудники ФБК проанализировали закупки продовольствия и увидели, что Росгвардия приобретает «самые обычные продукты»: лук, морковь, капусту, мясо по цене, в два-три раза превышающей и расценки прошлого года, и стоимость этих продуктов в розницу в Москве.
«Это грандиозный акт коррупции. Несмотря на то, что речь идет о капусте и морковке, не нужно заблуждаться: речь идет о миллиардах рублей», — сказал политик.
А.Навальный заявил, что к коррупции причастны чиновники высокого ранга, включая Д.Медведева и В.Золотова. Он пояснил, что завышенные цены связаны с тем, что секретным указом премьер-министра России Дмитрия Медведева единственный поставщик продуктов для Росгвардии – ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» – получил возможность продавать продукты по своим ценам, не ориентируясь на рынок.
А.Навальный отметил, что в настоящий момент с мясокомбинатом «Дружба народов» заключено контрактов на более 2 млрд рублей. По его словам, с учетом наценки было украдено больше 1 млрд рублей.
Комментарии6
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woodpeker 23 августа 2018 | 19:42
Обратная методика, искать нужно там где коррупционных схем нет. Вот это была бы новость, а так будни...
danko1 23 августа 2018 | 19:45
woodpeker: Поэтому и денег нет, что воруют нагло и безнаказанно, под прикрытием кремлевской крыши.
Уголовное дело если и будет, то только на Навального за покушение на "честь" ворующих.
aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 19:44
Никак медведеву на новый домик для уточки откат наладили.
morganafata 23 августа 2018 | 19:47
Не зря они засекретились по 111, честные дела не секретят.
polikarpich 23 августа 2018 | 19:51
Это клиника уже. И давно. Все эти пациенты никакому лечению уже не подлежат. Применима лишь поговорка про "горбатого".
И нечего гундеть про "насильственное изменение государственного строя". Это не строй никакой, и не власть. Это патологическое ворьё, по какому-то трагическому стечению обстоятельств остающееся у власти. Усмешка истории.
sasass 23 августа 2018 | 20:33
Деваться некуда - в коррупционном государстве все коррупционно ...)))