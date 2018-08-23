ФБК обвинил Росгвардию в коррупционной схеме закупок продовольствия

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) провел расследование, в рамках которого выявил коррупционную схему закупок продовольствия в Росгвардии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава ФБК политик Алексей Навальный.

Он отметил, что сотрудники ФБК проанализировали закупки продовольствия и увидели, что Росгвардия приобретает «самые обычные продукты»: лук, морковь, капусту, мясо по цене, в два-три раза превышающей и расценки прошлого года, и стоимость этих продуктов в розницу в Москве.

«Это грандиозный акт коррупции. Несмотря на то, что речь идет о капусте и морковке, не нужно заблуждаться: речь идет о миллиардах рублей», — сказал политик.

А.Навальный заявил, что к коррупции причастны чиновники высокого ранга, включая Д.Медведева и В.Золотова. Он пояснил, что завышенные цены связаны с тем, что секретным указом премьер-министра России Дмитрия Медведева единственный поставщик продуктов для Росгвардии – ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» – получил возможность продавать продукты по своим ценам, не ориентируясь на рынок.

А.Навальный отметил, что в настоящий момент с мясокомбинатом «Дружба народов» заключено контрактов на более 2 млрд рублей. По его словам, с учетом наценки было украдено больше 1 млрд рублей.