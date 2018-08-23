Завтра в Вильнюсе откроют сквер имени Немцова

Завтра в Вильнюсе состоится церемония открытия сквера имени Бориса Немцова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналист Deutsche Welle, основатель Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова.

«Завтра в 16.30 в Вильнюсе официально откроется сквер имени моего отца. Он был переименован ранее, но завтра состоится официальная церемония открытия», — сказала она.

Ж.Немцова отметила, что на церемонии открытия сквера будет присутствовать глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс, мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, европейские депутаты от Литвы, российские активисты, «Солидарность», а также ее мать Раиса Немцова.

По словам Ж.Немцовой, переименование сквера случилось во многом благодаря участию В.Кара-Мурза младшего и Натальи Будаевой.

Решение о переименовании сквера в Вильнюсе было принято городским советом 23 мая этого года.

Ранее именем Б.Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.