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Эксклюзив Эха 19:32, 23 августа 2018

Завтра в Вильнюсе откроют сквер имени Немцова

Завтра в Вильнюсе состоится церемония открытия сквера имени Бориса Немцова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналист Deutsche Welle, основатель Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова.

«Завтра в 16.30 в Вильнюсе официально откроется сквер имени моего отца. Он был переименован ранее, но завтра состоится официальная церемония открытия», — сказала она.

Ж.Немцова отметила, что на церемонии открытия сквера будет присутствовать глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс, мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, европейские депутаты от Литвы, российские активисты, «Солидарность», а также ее мать Раиса Немцова.

По словам Ж.Немцовой, переименование сквера случилось во многом благодаря участию В.Кара-Мурза младшего и Натальи Будаевой.
Решение о переименовании сквера в Вильнюсе было принято городским советом 23 мая этого года.

Ранее именем Б.Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.

Комментарии

6

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jetsam 23 августа 2018 | 19:39

здорово.
у кого-то падает рубль и ядрёны макароны тонут в баренцовом.
а у кого-то открывается сквер, просто сквер. имени убитого на мосту у кремля.

судьба, пока еще. только улыбается... смеяться будет потом.

blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 20:07

Ну, вот этого г*вна там только и не хватало. )))) Самое место. ))

snikkersnepper 23 августа 2018 | 19:50

Какая великая перемога. Даром что сквер лет ...надцать в порядок не приводили.

И снова напомню (интересно, Немцова доча в курсе?), что на другом конце той же улицы (она короткая совсем) - площадь Дудаева.

Оцените свое место в истории и в литовском пантеоне.

kryimzdick 23 августа 2018 | 20:03

snikkersnepper: Кому Дудаев, кому Кадыров

nifont 23 августа 2018 | 19:50

Дурицкая будет?

begly_ 23 августа 2018 | 19:51

Ну литовцы и придумали., сквер же это то место, где собаки серут.

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