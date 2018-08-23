В Берлине арестовали до суда гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в подготовке теракта
Его зовут Магомед-Али, фамилия не уточняется. По данным следствия, Магомед-Али готовил в Германии взрывы вместе с предполагаемым сообщником, которого весной прошлого года задержали во Франции. При обыске в их берлинской квартире нашли взрывчатку. Об этом сообщается на сайте генпрокурора при Верховном суде ФРГ. Ранее журнал «Шпигель» назвал Магомеда-Али исламистом из Чечни.
Комментарии3
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ansh 23 августа 2018 | 19:43
Очередной мирный мусульманин.
nifont 23 августа 2018 | 19:58
Случай,аналогичный Сенцову.Посмотрим как гуманный европейский суд поступит в этом случае
wojskowy Марек Качоровски 23 августа 2018 | 20:05
А как можно арестовать после Суда? Естественно сначала арестовали, а уж Суд потом определяет меру наказания. И сколько в России можно держать человека в КПЗ до Суда? Если не ошибаюсь 48 часов.