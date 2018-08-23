В Берлине арестовали до суда гражданина России, которого накануне задержали по подозрению в подготовке теракта

Его зовут Магомед-Али, фамилия не уточняется. По данным следствия, Магомед-Али готовил в Германии взрывы вместе с предполагаемым сообщником, которого весной прошлого года задержали во Франции. При обыске в их берлинской квартире нашли взрывчатку. Об этом сообщается на сайте генпрокурора при Верховном суде ФРГ. Ранее журнал «Шпигель» назвал Магомеда-Али исламистом из Чечни.