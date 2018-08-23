В РПЦ одобрили решение новосибирского вуза прикрыть статуи покрывалами перед визитом делегации священнослужителей
В РПЦ одобрили решение новосибирского вуза прикрыть обнаженные статуи покрывалами перед визитом делегации священнослужителей. Об этом заявил протоиерей Александр Матрук, который был в составе делегации, — сообщает радио «Говорит Москва». Он добавил, что студенты пусть учатся рисовать с натуры и с обнаженных статуй, а церковным людям эти статуи показывать не надо. «Ничего не должно смущать человека», — сказал Матрук.
Делегация священнослужителей пришла в Новосибирский госуниверситет архитектуры и дизайна 23-го августа на мероприятие, где обсуждалась доступность храмов для маломобильных граждан.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ihor_syvoryj 23 августа 2018 | 19:44
В Одессе недалеко от Оперного театра стоит скульптурная группа "Лаокоон".
(мраморная копия), созданная родосскими скульпторами еще до христианской эры. Лаокоон с сыновьями, обвитые змеями, разумеется, обнаженные — с мужскими достоинствами на виду.
В пятидесятых годах в город приехала комиссия. Партийная дама, увидев трех голых мужиков, смущенно потупила глаза и сказала: «Нельзя ли это… как-то прикрыть…»
Угодливые дураки отбили «крантики» и заменили алебастровыми фиговыми листочками.
Наступили семидесятые, более свободные времена. «Крантики» решили вернуть на место, объявили чуть ли не конкурс… Победил один скульптор, у него в письменном столе лежали отбитые «крантики» — когда-то сохранил на память.
danko1 23 августа 2018 | 19:56
ihor_syvoryj: Нормальных людей смущать естественное тело человека не будет.
Видно, что попы морально неустойчивые.
У Ефремова в "Часе быка" великолепно описано отношение к обнаженному телу, которое абсолютно естественно для людей с другой планеты, опередившей намного нашу цивилизацию.
Одежда вообще была создана для защиты от холода.
zemljanka 23 августа 2018 | 20:30
"... И не оспаривай глупца..."
А. С. Пушкин
agamasat 23 августа 2018 | 19:46
Любое холуйство на россии одобряется...(
begly_ 23 августа 2018 | 19:48
На головы статуям накинуть полотенца, а там нихай висит.., чтобы статуи не видели похотливые взгляды священников на свои прелести и не стиснялись нагими стоять.
omantic 23 августа 2018 | 19:49
Надо было на них сразу трусы одеть ! И что , кстати , святые отцы ни разу в своей жизни полового члена не видели ?!
bilrot 23 августа 2018 | 19:51
omantic: Впереди видеть живот мешает ,а сзади ...
jamba 23 августа 2018 | 19:50
Полностью одобряю! Но надо было строже, надо было еще и трусы статуе надеть!;))))))))))))
eduard53 23 августа 2018 | 19:53
Давно пора! И в пушкинском музее - копию микеланджеловского Давида -
облачить в семейные труселя ...
student_ru_ru 23 августа 2018 | 19:56
Кокетки.
sparky 23 августа 2018 | 19:59
Что же с попами делается при виде голых статуй?
Неужели сразу антигосударственные мысли в их голове возникают?
Или руки тянутся к кувалде?
Боюсь предположить что-то еще худшее, что при виде голых статуй попы начнут суетливыми телодвижениями смущать окружающих.
Может им не ходить никуда. А то вдруг в музей какой художественный нечаянно попадут, а там статуи непокрыты и картины не замазаны.
kryimzdick 23 августа 2018 | 20:06
Легковозбудимые они
sparky 23 августа 2018 | 20:13
kryimzdick: Говорят, таблетки есть против этого. Может Гундяев прикупит для своих служивых.
weeta 23 августа 2018 | 20:07
Мы в курсе о смущающихся попах - Невзоров про них постоянно рассказывает.
seryj_wolk 23 августа 2018 | 20:33
Надо было половые органы скульптурам напрочь отбить. Этим они могли бы заслужить учреждение поповской кафедры, благословение Гундяева и грантов от Путина.
sasass 23 августа 2018 | 20:44
Священнослужители и в баню не ходят наверняка - бояться собственного голого тела ...