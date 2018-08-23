Московский суд взыскал 585 тысяч рублей с православной активистки за погром на выставке в Манеже в 2015-м году
Московский суд взыскал 585 тысяч рублей с православной активистки Людмилы Есипенко за погром на выставке в Манеже в 2015-м году. Тогда активисты движения «Божья воля» разгромили выставку, на которой были представлены работы Вадима Сидура, Николая Силиса и Владимира Лемпорта. Они заявили, что экспозиция оскорбляет чувства верующих.
Комментарии8
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ura_123 23 августа 2018 | 19:39
Замечательно.
perestarok 23 августа 2018 | 19:44
"Московский суд взыскал 585 тысяч рублей с православной активистки за погром на выставке в Манеже в 2015-м году"
Во, пускай ей теперь мракобесы собирают компенсацию.
piterjanis 23 августа 2018 | 19:45
Басманное правосудие?
student_ru_ru 23 августа 2018 | 19:46
Что, не оценил боженька усилия по его защите?
evgeny_biolog 23 августа 2018 | 19:58
" Они заявили, что экспозиция оскорбляет чувства верующих."
"Бог терпел и нам велел!" - русская пословица ...
dyymm 23 августа 2018 | 20:22
Пусть РПЦ раскошеливается теперь!
llewella 23 августа 2018 | 20:27
опа-на...
eslichestno 23 августа 2018 | 20:32
Не прошло и четырех лет. А за репосты срок дают, и довольно оперативно.