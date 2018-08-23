"Московский суд взыскал 585 тысяч рублей с православной активистки за погром на выставке в Манеже в 2015-м году"

Московский суд взыскал 585 тысяч рублей с православной активистки Людмилы Есипенко за погром на выставке в Манеже в 2015-м году. Тогда активисты движения «Божья воля» разгромили выставку, на которой были представлены работы Вадима Сидура, Николая Силиса и Владимира Лемпорта. Они заявили, что экспозиция оскорбляет чувства верующих.