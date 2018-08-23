Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Европе и посоветовал сделать прививку не меньше чем за две недели до поездки в ЕС. Об этом сообщается на сайте службы. Больше всего заболевших корью на Украине, в Сербии, Греции и Грузии. Много случаев в Италии, Черногории и Франции. Ситуацию с корью в России в Роспотребнадзоре назвали контролируемой.
Комментарии11
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bereshliberalivjamu 23 августа 2018 | 19:33
Ну Каклов и и качей не жалко сами скакали.
ura_123 23 августа 2018 | 19:35
bereshliberalivjamu: Качей, это видимо бодибилдеров?
begly_ 23 августа 2018 | 19:44
ura_123:
Качи, цэ ще хужее йеблисовцив про которых Кадыров говорит.
orlov_a_v 23 августа 2018 | 19:53
ura_123: развезли счастливые обладатели безвиза корь по всей европе.)))
agamasat 23 августа 2018 | 19:36
А Сербия чем перед кремлевцами провинилась?!)
kompricikos 23 августа 2018 | 19:48
agamasat: главное в России под контролем- кора дуба и настойка боярышника дают свои результпты
jetsam 23 августа 2018 | 19:36
@Много случаев в Италии, Черногории и Франции@
т.е. там, где у депутатов виллы....
понятно, кто корь разносит.
estamp 23 августа 2018 | 19:50
jetsam: А про Грузию и Украину прочитать тебе знания алфавита не хватило?
begly_ 23 августа 2018 | 19:42
Грузия и Украина., о цэж и есть та Ивропа.
norgemann 23 августа 2018 | 19:58
Другими словами, отдыхать россиянам надо в Крыму.
mgvana 23 августа 2018 | 20:01
А, ну конечно, если болезни будут в Европе, росиянские органы мигом сообщат об этом, причём не по разу и не по два, а рассусолят на целые недели, а вот когда в самой России от повсеместной, уровня африканских стран, антисанитарии и поголовной коррупции в пищевой промышленности популяция сокращается ударными темпами, естественно будут замалчивать, быдло-то всё схавает. А чё, оне привыкшы. Чисто по-Павлову, условные рефлексы рулят. Всё как всегда.