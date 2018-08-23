Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Европе и посоветовал сделать прививку не меньше чем за две недели до поездки в ЕС. Об этом сообщается на сайте службы. Больше всего заболевших корью на Украине, в Сербии, Греции и Грузии. Много случаев в Италии, Черногории и Франции. Ситуацию с корью в России в Роспотребнадзоре назвали контролируемой.