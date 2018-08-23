Роснефть попросила Владимира Путина о налоговых льготах при разработке месторождений Западной и Восточной Сибири
Речь не идет об увеличении доходов компании, это должно быть сделано на благо страны. Об этом телеканалу РБК сказал вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что такой шаг позволит сохранить позиции России на мировом рынке.
Комментарии4
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aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 19:07
Скорее всего ещё на одну " святую Ольгу" денег не хватает.
danko1 23 августа 2018 | 19:11
aleks50: Правду говорят, как они её понимают.
Чем богаче вор Игорь Иванович, путинский кошелек, тем богаче Россия, которая Путин.
То, что все затраты наглый вор Сечин всегда перекладывает на бюджет, это уже давно норма.
Природные богатства России принадлежат путинской банде, а нищие россияне должны добычу нефти им оплачивать.
ly4_sveta 23 августа 2018 | 19:23
Ну, как отказать Игорьку, другу сердечному?
А то - Роснефть, аж смешно! )))
ugiazov 23 августа 2018 | 19:26
Топ-менеджерам Роснефти сотни миллионов, а в российскую казну дырку от бублика.