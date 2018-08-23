Роснефть попросила Владимира Путина о налоговых льготах при разработке месторождений Западной и Восточной Сибири

Речь не идет об увеличении доходов компании, это должно быть сделано на благо страны. Об этом телеканалу РБК сказал вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что такой шаг позволит сохранить позиции России на мировом рынке.