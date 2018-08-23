Федеральная антимонопольная служба попросила нефтяные компании на время полностью отказаться от экспорта бензина

Это связано с осенними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Решение отказаться от экспорта уже принял «Сургутнефтегаз», — сообщает агентство Прайм. Весной этого года в России начался резкий рост цен на бензин. За первые полгода он подорожал больше чем на 7%. Российский топливный союз предупредил об очередном возможном росте цен в следующем году из-за повышения акциза и НДС.