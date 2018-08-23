Премьер-министр Дмитрий Медведев, по некоторым данным, больше недели не появлялся на публичных мероприятиях

Причины пока неизвестны.

Дмитрия Медведева не видели уже 9 дней, хотя в его графике много мероприятий, их отменяют без объяснения причин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве сайта «Проект». По их данным, никто не понимает, что произошло, поскольку премьер-министр не отпуске. В последний раз главу правительства видели на публике 14 августа, когда он встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. На 21 августа была намечена встреча с губернатором Магаданской области и совещание по бюджету. Сегодня в графике значилось заседание правительства. Однако все эти мероприятия не состоялись. Не присутствовал Дмитрий Медведев в среду и на заседании Совета безопасности, сказано на сайте телека нала «Дождь». Там указано, что согласно сведениям источника, близкого к правительству, премьер несколько был не в Москве, но со следующей недели должен вернуться к активной работе.

В правительстве пока не прокомментировали сообщения об исчезновении Дмитрия Медведева из публичного поля.