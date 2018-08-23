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19:02, 23 августа 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев, по некоторым данным, больше недели не появлялся на публичных мероприятиях

Причины пока неизвестны.

Дмитрия Медведева не видели уже 9 дней, хотя в его графике много мероприятий, их отменяют без объяснения причин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве сайта «Проект». По их данным, никто не понимает, что произошло, поскольку премьер-министр не отпуске. В последний раз главу правительства видели на публике 14 августа, когда он встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. На 21 августа была намечена встреча с губернатором Магаданской области и совещание по бюджету. Сегодня в графике значилось заседание правительства. Однако все эти мероприятия не состоялись. Не присутствовал Дмитрий Медведев в среду и на заседании Совета безопасности, сказано на сайте телека нала «Дождь». Там указано, что согласно сведениям источника, близкого к правительству, премьер несколько был не в Москве, но со следующей недели должен вернуться к активной работе.

В правительстве пока не прокомментировали сообщения об исчезновении Дмитрия Медведева из публичного поля.

Комментарии

23

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a_111111 23 августа 2018 | 19:06

Дайте Диме погулять!

master_superanalitik 23 августа 2018 | 19:10

a_111111:

Вне всякого сомнения в настоящий момент Д. Медведев выполняет какое-нибудь важное задание Владимира Владимировича Путина и Натальи Владимировны Поклонской.

danko1 23 августа 2018 | 19:24

На Тосканщине начался сбор винограда.
Надо за имением барину приглядеть, да за заводами по производству вина.

taglit 23 августа 2018 | 19:24

master_superanalitik: а кто-то заметил, что он пропал?

С того времени и пошла древняя римская пословица - "Умер дед Максим, да и х*й с ним". А мораль тут такова: не допускайте до власти опасное двухметровое мудачьё. Потом сами резать умучаетесь, слава Богу, что дурак был и легко из палатки вышел. К иным хитрованам так не подберёшься. А ведь кто был этот мощный старик? Гигант мысли, отец римской демократии, и особа, приближённая к самому себе - иначе в принципе и не скажешь.

henry52 23 августа 2018 | 19:20

a_111111: Вот будет прикол если обнаружится в какой-то НАТОвской стране и попросит "полит-убежища"...

archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 19:23

henry52:
В правительстве пока не прокомментировали сообщения об исчезновении Дмитрия Медведева из публичного дома

liquidsky__ 23 августа 2018 | 19:07

Медвед лично курирует ответственное партийное задание, результаты которого вы узнаете еще не скоро, если вообще когда-нибудь.

askol2016 23 августа 2018 | 19:07

Лежит на вытяжке, под аппаратами Илизарова. Хочет на шефа поглядеть свысока

polikarpich 23 августа 2018 | 19:14

askol2016: Меня бы попросил, я бы без всякого аппарата Илизарова вытянул с огромным удовольствием! Бесплатно! Заодно и шефа.
Есть такие специальные приспособления, придуманные в Средние века. С блоками и верёвками.

vincenttt 23 августа 2018 | 19:08

Всё публичное поле уже перепахали, а Менделя Давида Аароновича найти просто невозможно!...Как же гопник-то без своего головастика теперь будет?!

j_partizan 23 августа 2018 | 19:08

Началась дегустация вина собственного производства.

lion64__2 23 августа 2018 | 19:09

С глубоким прискорбием "генсовет пЖиВ" известит партию и весь народ.....

lager23 23 августа 2018 | 19:09

Эх, Дима, зачем ты ушёл в запой..., без тебя прорыв невозможен! Возвращайся скорее!

nichirin 23 августа 2018 | 19:13

Неужели потерял лицо и совершил сэппуку? Ха, если бы, просто небольшой незапланированный отпуск за счёт налогоплательщиков.

aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 19:17

Да хоть бы они оба сгинули. Глядишь и страна бы поднялась.

salut__521 23 августа 2018 | 19:19

Не появлялся?.. Да и хер на него!

polikarpich 23 августа 2018 | 19:19

Наверное, его уже посетил маленький зверёк с пушистым хвостиком. И теперь ему пытаются мозжечок на место вправить.

olexa30 23 августа 2018 | 19:19

Был замечен в красном "москвиче", едущем в сторону государственной границы.

cromwel 23 августа 2018 | 19:21

А где казачий хор? Может теперь очередь Димы чес делать? Шеф отстрелялся.... А может в обычном запое.

agamasat 23 августа 2018 | 19:24

Он на сделке - продает Росгвардии продукты, лохи!

ly4_sveta 23 августа 2018 | 19:26

Зато Владимир Владимирович стал таким публичным,
«отплясывает» за двоих, даже свою частную жизнь
раскрывает, все напоказ, разошёлся ни на шутку. )))

ivanov356 23 августа 2018 | 19:27

А не знаете,что здорово вовик подрос для великих реформ создания ссср.

seryj_wolk 23 августа 2018 | 19:28

Становится жертвой пластической хирургии: ботокс в рожу, силикон в мышцы.

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