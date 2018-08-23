Премьер-министр Дмитрий Медведев, по некоторым данным, больше недели не появлялся на публичных мероприятиях
Причины пока неизвестны.
Дмитрия Медведева не видели уже 9 дней, хотя в его графике много мероприятий, их отменяют без объяснения причин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве сайта «Проект». По их данным, никто не понимает, что произошло, поскольку премьер-министр не отпуске. В последний раз главу правительства видели на публике 14 августа, когда он встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. На 21 августа была намечена встреча с губернатором Магаданской области и совещание по бюджету. Сегодня в графике значилось заседание правительства. Однако все эти мероприятия не состоялись. Не присутствовал Дмитрий Медведев в среду и на заседании Совета безопасности, сказано на сайте телека нала «Дождь». Там указано, что согласно сведениям источника, близкого к правительству, премьер несколько был не в Москве, но со следующей недели должен вернуться к активной работе.
В правительстве пока не прокомментировали сообщения об исчезновении Дмитрия Медведева из публичного поля.
Комментарии23
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a_111111 23 августа 2018 | 19:06
Дайте Диме погулять!
master_superanalitik 23 августа 2018 | 19:10
a_111111:
Вне всякого сомнения в настоящий момент Д. Медведев выполняет какое-нибудь важное задание Владимира Владимировича Путина и Натальи Владимировны Поклонской.
danko1 23 августа 2018 | 19:24
На Тосканщине начался сбор винограда.
Надо за имением барину приглядеть, да за заводами по производству вина.
taglit 23 августа 2018 | 19:24
master_superanalitik: а кто-то заметил, что он пропал?
С того времени и пошла древняя римская пословица - "Умер дед Максим, да и х*й с ним". А мораль тут такова: не допускайте до власти опасное двухметровое мудачьё. Потом сами резать умучаетесь, слава Богу, что дурак был и легко из палатки вышел. К иным хитрованам так не подберёшься. А ведь кто был этот мощный старик? Гигант мысли, отец римской демократии, и особа, приближённая к самому себе - иначе в принципе и не скажешь.
henry52 23 августа 2018 | 19:20
a_111111: Вот будет прикол если обнаружится в какой-то НАТОвской стране и попросит "полит-убежища"...
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 19:23
henry52:
В правительстве пока не прокомментировали сообщения об исчезновении Дмитрия Медведева из публичного дома
liquidsky__ 23 августа 2018 | 19:07
Медвед лично курирует ответственное партийное задание, результаты которого вы узнаете еще не скоро, если вообще когда-нибудь.
askol2016 23 августа 2018 | 19:07
Лежит на вытяжке, под аппаратами Илизарова. Хочет на шефа поглядеть свысока
polikarpich 23 августа 2018 | 19:14
askol2016: Меня бы попросил, я бы без всякого аппарата Илизарова вытянул с огромным удовольствием! Бесплатно! Заодно и шефа.
Есть такие специальные приспособления, придуманные в Средние века. С блоками и верёвками.
vincenttt 23 августа 2018 | 19:08
Всё публичное поле уже перепахали, а Менделя Давида Аароновича найти просто невозможно!...Как же гопник-то без своего головастика теперь будет?!
j_partizan 23 августа 2018 | 19:08
Началась дегустация вина собственного производства.
lion64__2 23 августа 2018 | 19:09
С глубоким прискорбием "генсовет пЖиВ" известит партию и весь народ.....
lager23 23 августа 2018 | 19:09
Эх, Дима, зачем ты ушёл в запой..., без тебя прорыв невозможен! Возвращайся скорее!
nichirin 23 августа 2018 | 19:13
Неужели потерял лицо и совершил сэппуку? Ха, если бы, просто небольшой незапланированный отпуск за счёт налогоплательщиков.
aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 19:17
Да хоть бы они оба сгинули. Глядишь и страна бы поднялась.
salut__521 23 августа 2018 | 19:19
Не появлялся?.. Да и хер на него!
polikarpich 23 августа 2018 | 19:19
Наверное, его уже посетил маленький зверёк с пушистым хвостиком. И теперь ему пытаются мозжечок на место вправить.
olexa30 23 августа 2018 | 19:19
Был замечен в красном "москвиче", едущем в сторону государственной границы.
cromwel 23 августа 2018 | 19:21
А где казачий хор? Может теперь очередь Димы чес делать? Шеф отстрелялся.... А может в обычном запое.
agamasat 23 августа 2018 | 19:24
Он на сделке - продает Росгвардии продукты, лохи!
ly4_sveta 23 августа 2018 | 19:26
Зато Владимир Владимирович стал таким публичным,
«отплясывает» за двоих, даже свою частную жизнь
раскрывает, все напоказ, разошёлся ни на шутку. )))
ivanov356 23 августа 2018 | 19:27
А не знаете,что здорово вовик подрос для великих реформ создания ссср.
seryj_wolk 23 августа 2018 | 19:28
Становится жертвой пластической хирургии: ботокс в рожу, силикон в мышцы.